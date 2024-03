CoD MW3 und Warzone starten in Season 3: Diese Waffen, Maps, Modi und Extras erwarten euch

CoD Modern Warfare 3 Warzone läuten bald Season 3 ein – mit Rebirth Island, einem alten Bekannten.

Es dauert jetzt nicht mehr lange, dann startet in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone Season 3. Das bedeutet natürlich wie immer, dass uns diverse neue Inhalte ins Haus stehen. Welche Waffen, Maps, Modi und Operatoren das diesmal sind, könnt ihr hier nachlesen. Als Highlight dürfte wohl die Rückkehr der überaus beliebten Resurgence-Map Rebirth Island herausstechen.

Wann geht's los? Ihr müsst nicht mehr lange auf das Ende von Season 2 und den Anfang von Season 3 warten. Ganz im Gegenteil, nächste Woche ist es schon so weit:

Datum: am 3. April

am 3. April Uhrzeit: um 17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit

Wie groß ist der Download? Das steht leider noch nicht fest. Angesichts des Umfangs dürften es allerdings wieder so einige GB sein.

So sieht der Trailer zu Season 3 aus:

0:59 Call of Duty Modern Warfare 3: Das erwartet euch in Season 3

Diese Maps erwarten euch in Season 3

Allen voran steht natürlich Rebirth Island auf dem Plan. Die Warzone-Map kennen Veteranen noch aus dem ersten Warzone und es handelt sich dabei um eine kleinere Map für 44 Spieler*innen, auf der vor allem Resurgence gespielt wird. Das heißt, ihr erhaltet Respawns, solange noch andere Teammitglieder leben. Zum Mid-Season-Update folgen dann noch Modi, bei denen ihr zum Beispiel mit euren eigenen Loadouts starten könnt.

Modern Warfare 3 bekommt auch neue Maps: Insgesamt bekommen wir sechs mehr oder weniger neue Multiplayer-Kartens, von denen vier auch direkt schon zum Launch von Season 3 zur Verfügung stehen. Die restlichen beiden werden dann mit dem Mid-Season-Update nachgeliefert (via: Call of Duty-Blog).

Growhouse: Reskin von Sphere aus Vanguard (zum Launch)

Reskin von Sphere aus Vanguard (zum Launch) 6 Star: Resort auf einem Dubai-Wolkenkratzer (zum Launch)

Resort auf einem Dubai-Wolkenkratzer (zum Launch) Emergency: Medizinische Einrichtung in Arizona (zum Launch)

Medizinische Einrichtung in Arizona (zum Launch) Tanked: Aquarium-Map, die ihr aus der Warzone-Map Vondel kennt (zum Launch)

Aquarium-Map, die ihr aus der Warzone-Map Vondel kennt (zum Launch) Checkpoint: Ein Rebirth Island-POI (Mid-Season)

Ein Rebirth Island-POI (Mid-Season) Grime: Ein Ort mit viel Graffiti in London (Mid-Season)

Das ist die 6 Star-Map aus Season 3 für Warzone und Modern Warfare 3.

Diese neuen Waffen liefert Season 3 für Warzone und Modern Warfare 3

Wie gewohnt könnt ihr die neuen Schießeisen sowohl in Warzone als auch in Modern Warfare 3 einsetzen. Sie werden allesamt über den Battle Pass freigeschaltet, wobei die letzte Waffe erst mit dem Mid-Season-Update nachgeliefert werden soll.

FJX Horus Submachine Gun

Submachine Gun MORS Sniper Rifle aus Advanced Warfare

Sniper Rifle aus Advanced Warfare Gladiator Nahkampf-Waffe

Nahkampf-Waffe BAL-27 Assault Rifle aus Advanced Warfare (Mid-Season)

Neue Modi, Perks und Operatoren

Das war selbstverständlich noch nicht alles. Im Gegenteil: Ihr könnt euch demnächst noch in vier weiteren Modi die Zeit vertreiben:

Capture the Flag

Minefield

One in the Chamber

Escort

Dann hätten wir da auch noch diese neuen Multiplayer-Perks:

Gunslinger-Weste: kein primärer Waffenslot mehr, aber dafür Boosts für Ausdauer, Sprinten und Nachladen

kein primärer Waffenslot mehr, aber dafür Boosts für Ausdauer, Sprinten und Nachladen Modular Assault Rig-Weste: richtig viel Munition und die Möglichkeit, gefallenen Gegnern ihre Taktik-Ausrüstung und Granaten abzuluchsen

richtig viel Munition und die Möglichkeit, gefallenen Gegnern ihre Taktik-Ausrüstung und Granaten abzuluchsen Compression Carrier-Weste: mehr Heilung und Schutz vor Gas

mehr Heilung und Schutz vor Gas Verstärkte Stiefel: nichts hält euch mehr auf, Effekte, die eure Bewegung reduzieren, wirken nicht

nichts hält euch mehr auf, Effekte, die eure Bewegung reduzieren, wirken nicht High-Gain Antenne: zoomt eure Minimap raus und gibt euch mehr Infos

Passend zum 20. April (und etwas verspätet zur Halb-Legalisierung in Deutschland) gibt es mit Season 3 auch wieder Hanf-Content. Dauergast Snoop Dogg kehrt als Operator zurück und es wird sogar ein Cheech and Chong-Operatoren-Bundle geben. Dann finden für begrenzte Zeit auch noch die "Blazed Up"- und "High Trip"-Events statt.

Worauf freut ihr euch aus Season 3 am meisten? Was wünscht ihr euch für kommende Season-Updates in Warzone und Modern Warfare 3?