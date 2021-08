CoD: Vanguard könnte 'Mini Battle Royale' bekommen und Fans rätseln, was das ist

Call of Duty 2021 heißt wohl CoD Vanguard, spielt im 2. Weltkrieg und wird diese Woche enthüllt. Zu diesen bisherigen Gerüchten gesellen sich immer mehr andere mögliche Infos über die Inhalte, Maps und Modi. Zum Beispiel gibt es einen Leak, demzufolge wir in Call of Duty Vanguard wohl auch eine Art "Mini-Battle Royale" spielen können, und zwar auf vier eigens dafür designten Maps. Das regt natürlich die Fantasie an.

Call of Duty Vanguard soll angeblich Mini-Battle Royale-Modus bekommen

Darum geht's: Das nächste Call of Duty steht kurz vor der Enthüllung und dementsprechend viele Details scheinen in Form von Leaks und Gerüchten an die Öffentlichkeit durch zu sickern. Dieses Mal geht es um die Maps und Modi. Allem Anschein nach gibt es nämlich vier spezielle Karten in CoD Vanguard, auf denen wir einen "Mini-Battle Royale"-Modus spielen können.

Was heißt das? Genau das fragen sich jetzt viele Fans. Laut dem Insider Tom Henderson soll dieser Mini-BR-Modus mit denselben Mechaniken wie in CoD Warzone ablaufen. Das klingt nach genau dem, was der Name verspricht: Ein etwas schnelleres Battle Royale auf kleineren Karten-Abschnitten. Mit einem sich schließenden Kreis, Loot, Fahrzeugen, Rüstungsplatten und so weiter.

Gleichzeitig könnte es natürlich auch in die Richtung der Fireteam-Modi von Cod Black Ops Cold War mit 40 Spieler*innen in 10 Teams gehen. Oder die Mini-Battle Royale-Runden orientieren sich eher daran, wie die Wiedergeburt-Matches auf Rebirth Island funktionieren. Auch in Warzone selbst gab es immer mal wieder kleinere Variationen des klassischen Battle Royales.

Wie seriös ist das? Tom Henderson zählt insbesondere im Hinblick auf Call of Duty zu den verlässlichsten Leakern. Er ist Journalist und in der Regel ziemlich gut informiert, meistens hat er zumindest im Kern mit Vorhersagen Recht behalten. Dementsprechend klingt auch dieser Leak hier ziemlich plausibel.

Enthüllung schon am Donnerstag: Wie es aussieht, stimmen auch die Leaks und Gerüchte zur Enthüllung von CoD Vanguard. Offenbar wurde direkt im PlayStation Store schon angekündigt, dass am Donnerstag, den 19. August, das Reveal-Event zu Call of Duty Vanguard innerhalb von Warzone stattfindet. Eine Uhrzeit gibt es ebenfalls: Allem Anschein nach findet das Event um 19:30 Uhr statt.

Wie stellt ihr euch den Mini-Battle Royale-Modus vor? Was erhofft ihr euch davon?