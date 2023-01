CoD Warzone 2.0 baut den Gulag um - In Season 2 seid ihr wieder auf euch allein gestellt

Das Entwicklerteam von Infinity Ward hat bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass mit Season 2 der 1v1-Gulag in Call of Duty Warzone 2.0 zurückkehrt. Mit einem kürzlich veröffentlichten Blogeintrag haben wir neue Informationen erhalten, was sich beim Gulag-System genau verändert. Ein paar Fragen sind aber immer noch offen.

Der 1v1-Gulag kehrt im Februar zurück

Darum geht’s: Warzone 2.0 macht im Gegensatz zu seinem Vorgänger einiges anders. Dazu zählt auch das Gulag-System: Während wir uns im ersten Teil nach unserem Ableben noch in einem 1v1-Duell eine Freikarte zurück ins Match erkämpfen konnten, müssen wir das in Warzone 2 in Zweier-Teams schaffen – und uns ganz nebenbei vor dem Gefängniswärter in Acht nehmen, oder ihn eben zu viert erledigen.

Das neue System stieß bereits zum Release auf viel Kritik, da wir so vom Können und Wohlwollen einer zweiten, meist fremden Person abhängig waren. Für viele dürfte also die Nachricht, dass mit Season 2 der 1v1-Gulag zurückkehrt, mehr als erfreulich sein.

Was ändert sich genau?

Die Gulag-Karte von Season 1 wurde für 1v1-Matches überarbeitet. Das betrifft sowohl den Loot als auch die Spawn-Ausrüstung. So fliegen Schrotflinten aus der Rotation, während Sturmgewehre, Maschinenpistolen und leichte Maschinengewehre als Primärwaffen hinzugefügt werden. Außerdem wird die Geldbelohnung erhöht, die wir als Belohnung für einen Sieg erhalten. Im Gulag selbst soll ebenfalls Cash herumliegen, um uns zu mehr Bewegung zu animieren.

Der Gefängniswärter, der uns nach einiger Zeit an den Kragen will, wird zudem in Rente geschickt und durch einen Flaggenkontrollpunkt im Stil von Domination ersetzt. Dauert das Gulag-Match zu lange, müssen wir eine Flagge einnehmen und so einen Kreis darum schließen. Klappt das, bevor unser Widersacher in den Kreis tritt und ihn stoppt, gewinnen wir und dürfen wie gehabt zurück in Battle Royale-Match.

Eine komplett neue und spezielle 1v1-Gulag-Karte ist übrigens auch in Arbeit. Wann sie eingebaut wird, ist aber unklar. Bislang ist nur von "für zukünftige Seasons" die Rede.

Wann geht das 1v1-System an den Start? Im Blogbeitrag heißt es, dass der 1v1-Gulag “mit dem Launch von Season 2” zurückkehren wird, also am 15. Februar 2023 (weitere Änderungen mit Season 2 erfahrt ihr hier). Es wäre aber dennoch möglich, dass alle Änderungen erst im Laufe der zweiten Season, womöglich mit dem Mid-Season-Update, an den Start gehen.

