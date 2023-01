CoD MW2 + Warzone 2.0: Season 2-Termin steht fest, Resurgence kommt zurück und mehr

Call of Duty Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 warten auf Season 2. Es dauert jetzt nicht mehr lange, dann geht es los: Activision, Infinity Ward und Co haben jetzt endlich offiziell den Starttermin bekannt gegeben und dazu noch einige erste Infos verraten. Angekündigt wurde zum Beispiel auch eine Rückkehr des beliebten Resurgence-Modus' mit eigener, kleinerer Battle Royale-Map, neue Waffen, ein Ranked-Modus und vieles mehr.

Call of Duty: Season 2 für Modern Warfare 2 und Warzone 2 startet bald

Termin steht fest: Ursprünglich waren die meisten Fans davon ausgegangen, dass die zweite Battle Pass-Saison direkt am Ende des Monats losgeht. Jetzt steht fest, dass der Termin etwas später liegt. Der offizielle Twitter-Account hat den Launch von Season 2 für zwei Wochen danach angekündigt:

Am 15. Februar startet Season 2 in Warzone 2 und MW2.

Fokus auf Feedback: Bemerkenswerterweise dreht sich direkt der zweite Satz der Ankündigung darum, dass das Entwicklerstudio viele Änderungen einführe, die auf dem Feedback der Spieler*innen-Community basieren. Welche das sind, wurde aber noch nicht verraten.

Das steckt in Season 2:

Resurgence-Modus kehrt zurück

Neue, kleinere Warzone 2-Map

Ranglisten-Modus für Modern Warfare 2

Neue Multiplayer-Maps

Neue Modi

Neue Waffen

Änderungen an Warzone 2

Ob Season 2 auch neue Koop-Raids bringt, steht noch nicht fest. Es wirkt aber wahrscheinlich. Hier seht ihr den ersten aus Season 1:

1:00 CoD Modern Warfare 2: Teaser-Video stellt den ersten Raid genauer vor

Warzone 2: Season 2 bringt den Resurgence-Modus mit neuer Battle Royale-Map zurück

Resurgence kommt mit eigener Map: Wie bereits in Warzone 1 erhält auch das Sequel einen Resurgence-Modus mit einer eigenen, separaten Map. Darauf haben viele Fans sehnlichst gewartet,der Modus dürfte für viel Abwechslung im BR-Alltag sorgen.

Das ist Resurgence: Im ersten CoD Warzone hat der Resurgence-Modus in etwa wie das normale Battle Royale funktioniert, nur mit Respawns (vorausgesetzt, ein anderes Mitglied eures Teams lebt noch), weniger Spieler*innen und auf einer kleineren Map (Rebirth Island).

Was ist das für eine Map? Genauere Infos oder Ankündigungen dazu gibt es noch nicht. Aber es existieren bereits diverse Leaks, Gerüchte und Spekulationen. Angeblich kommt die Castle-Map aus CoD World at War und Vanguard, oder zumindest könnte sie ein Teil der Resurgence-Karte werden (via: Insider Gaming).

Warzone-Änderungen angekündigt: Neben Resurgence und der neuen Map soll es auch Änderungen an den Loadouts, dem Loot-System sowie dem Gulag geben. Was genau uns da erwartet, erfahren wir aber erst nächste Woche:

Diese neuen Inhalte liefert Season 2 im CoD Modern Warfare 2-Multiplayer

Endlich neue Maps: Wenn ihr wie so viele andere langsam aber sicher genug von den Modern Warfare 2-Maps habt, könnt ihr euch freuen. Season 2 soll neue Multiplayer-Karten bringen. Bisher wurden nur die altbekannten Klassiker Shipment und Shoot House hinzugefügt, es wird also Zeit für wirklich neue Multiplayer-Maps.

Neue Modi: Season 2 soll auch neue Spielmodi in Modern Warfare 2 einführen. Dabei könnte es sich zum Beispiel um die bereits geleakten Versionen Gun Game oder Cranked (Aufgeputscht) handeln. Es wurden auch schon Hinweise darauf entdeckt, dass Beutegeld aka Plunder zurückkehren könnte.

Neue Waffen: Wenig überraschend soll Modern Warfare 2 auch einige neue Waffen spendiert bekommen, wenn Season 2 an den Start geht. Welche das sind, erfahren wir wohl auch erst nächste Woche. Dataminer gehen bereits von einer Armbrust und einer neuen Schrotflinte aus.

Neue Operatoren und andere Gimmicks wie haufenweise kosmetische Items, neue Waffen-Blaupausen und natürlich ein komplett neuer Battle Pass dürften ebenfalls mit Season 2 eingeführt werden.

Worauf freut ihr euch am meisten? Was muss Season 2 eurer Meinung nach unbedingt bringen?