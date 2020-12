CoD Warzone: Alcatraz kehrt offenbar zurück, wie Dataminer zeigen

Call of Duty Warzone scheint sich auf eine größere Veränderung zu zu bewegen: Dataminer haben jetzt Hinweise auf die sogenannte Rebirth-Insel gefunden, bei der es sich augenscheinlich um Alcatraz handelt. Wie sich die berühmt-berüchtigte Insel in das Gefüge aus CoD Black Ops Cold War und der Warzone-Map Verdansk integriert, steht aber leider noch nicht fest.

CoD Warzone-Dataminer finden Hinweise auf Alcatraz-Insel

Darum geht's: In den Tiefen des Spielcodes von Call of Duty Black Ops: Cold War wurde nun nicht nur der Hinweis auf Rebirth Island im Zusammenhang mit CoD Warzone entdeckt, sondern auch ein passendes Bild dazu.

Was ist Alcatraz? Darauf sehen wir allem Anschein nach Alcatraz, bekannt unter anderem aus der "Rebirth"-Mission im ersten Call of Duty: Black Ops-Teil. Gleichzeitig gab es in Black Ops 4 einen eigenen Alcatraz-Modus, der eine Art Mischung aus Battle Royale und dem Zombie-Modus war.

Link zum Twitter-Inhalt

The GamingRevolution hat auch in den Warzone-Daten etwas entsprechendes gefunden oder zumindest davon gehört.

Link zum Twitter-Inhalt

Black Ops Cold War erhält womöglich demnächst auch noch eine neue Karte namens Mall, wie Dataminer herausgefunden haben wollen.

Link zum Twitter-Inhalt

Dasselbe gilt für die Raid-Map, die möglicherweise ebenfalls zum Start der ersten Season von CoD Black Ops Cold War kommen könnte:

Link zum Twitter-Inhalt

Wie & Wo? Jetzt stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie genau sich die berrühmte Insel in Warzone einfügt und was das für die Integration von Cold War und Warzone bedeutet. Die Möglichkeiten umfassen einen separaten Spielmodus wie in Black Ops 4 oder zum Beispiel auch eine Map-Erweiterung für Warzone, die Verdansk eine Insel hinzufügt.

Dann könnte Alcatraz kommen: Aktuell steht natürlich noch gar nicht fest, ob die Insel generell ihren Weg ins Spiel findet. Aber die Chancen stehen zumindest nicht schlecht, dass das Ganze irgendwie damit zusammenhängt, wie Cold war und Warzone am 10. Dezember miteinander verbunden werden.

Viele Fans spekulieren seit Langem darüber, dass die Integration des neuesten Call of Duty-Teils in den Battle Royale-Ableger Warzone mit einem großen Knall über die Bühne gehen könnte und auch die Verdansk-Map verändert. Zuletzt gab es einen Leak, der auf ein gewisses Nuke-Event hindeutet.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf ein Revival der Alcatraz-Insel und wie glaubt ihr könnte das alles zusammen passen?