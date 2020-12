Call of Duty Warzone-Fans warten seit einer gefühlten Ewigkeit darauf, dass sich die Verdansk-Map grundlegend verändert. Seit vielen Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte und Leaks, dass eine riesige Explosion dafür sorgen könnte, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Jetzt deutet ein weiterer Leak erneut darauf hin, dass irgendwann demnächst ein Nuke-Event stattfindet. Womöglich sogar schon zur Season 1 in Black Ops Cold War und damit pünktlich zur Integration der beiden Shooter ineinander.

CoD Warzone: Große Map-Bombe könnte zur Cold War-Season 1 platzen

Bisher gab es zwar immer wieder kleinere Veränderungen an der Verdansk-Map, aber der große Knall blieb bisher aus. Womöglich ändert sich das aber bald. Das immer wieder geleakte Nuke-Event mit einer Atombombe oder ähnlichem könnte jetzt tatsächlich kurz bevor stehen. Zumindest deutet darauf dieser Leak hin.

In den Dateien von Cold War haben Dataminer jetzt nämlich Hinweise auf ein sogenanntes Nuke-Event gefunden. Das existiert nur in Form dieses kolorierten Items, passt aber natürlich zu bisherigen Leaks und Spekulationen. Zusätzlich ist eine Calling Card mit Alcatraz-Theme aufgetaucht. Viel mehr Handfestes gibt es hier aber leider noch nicht.

Was heißt das? Offiziell erstmal gar nichts. Aber angesichts des Datamining-Fundes können wir zumindest davon ausgehen, dass es irgendein Nuke-Event innerhalb von Call of Duty Black Ops: Cold War geben wird. Bleibt nur die Frage, wie genau das aussieht und wann es vonstatten geht.

Hier kommt Warzone ins Spiel: Seit langer Zeit wird immer wieder vermutet, dass die Map durch eine große Bombe oder Explosion stark verändert oder sogar überflutet wird. Eigentlich wurde damit zur Ankündigung von Cold War gerechnet. Jetzt glauben viele, dass das vielleicht zu dem Zeitpunkt passieren könnte, an dem Warzone mit Cold War verbunden wird.

Nicht mehr lange: Am 10. Dezember soll es schon soweit sein. Dann wird Cold War in Warzone integriert und die erste Season des neuesten Black Ops-Teils startet. Um diese Integration und Verbindung auch Story- und Lore-technisch zu verbinden sowie etwas frischen Wind ins Spiel zu bringen, würde sich der große Knall in Form eines Nuke-Events natürlich sehr gut eignen.

Wer weiß, vielleicht erwartet uns sogar so etwas wie das Fortnite-Event mit dem schwarzen Loch, als das Spiel kurzzeitig unspielbar war? Das wird zumindest von ModernWarzone spekuliert:

Freut ihr euch auf die Integration von Warzone und Cold War? Was erhofft ihr euch davon und glaubt ihr, dass sich die Map wirklich ändert?