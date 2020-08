CoD Warzone-Fans klagen über heftigen Grafik-Bug & Hilfe naht

In Call of Duty: Warzone könnt ihr aktuell einem üblen Grafikfehler begegnen, der wohl immer mehr um sich greift. Der macht Gegner fast unmöglich zu treffen, behindert gleichzeitig aber auch deren Sicht. Infinity Ward weiß Bescheid und verspricht Abhilfe. Das kann allerdings auch noch etwas dauern.

Gruseliger Bug sorgt für verzweifelte Warzone-Spieler*innen

Albtraum-Grafik: Es sieht ein bisschen wie Death Stranding aus, was da in Warzone zum Teil passiert. Statt den gegnerischen Spielfiguren ist manchmal zum Beispiel einfach nur ein riesiger Glitch-Kasten zu sehen. So lässt sich nur auf gut Glück grob in die Richtung der Feinde schießen:

Link zum Reddit-Inhalt

Das einzig Positive daran ist wohl, dass es für die Personen auf der anderen Seite wohl auch nicht viel besser aussieht. Ganz im Gegenteil. Hier könnt ihr euch zum Beispiel einen verzweifelten Warzone-Spieler ansehen und -hören, den die Problematik an Transformers erinnert:

Link zum Twitter-Inhalt

Die Grafik-Probleme treten wohl nicht ausschließlich, aber vor allem auf dem PC auf. Allerdings häufen sich im Netz auch diverse Kommentare von PS4-Spieler*innen, die unter denselben Bugs leiden. Es gibt selbstverständlich auch schon Memes dazu:

Link zum Reddit-Inhalt

Infinity Ward verspricht Abhilfe, aber das ist wohl aufwändiger

Infinity Ward weiß von dem Problem und arbeitet an einer Lösung. Das schreibt das Studio auf Twitter. In dem Statement heißt es auch, dass der Fix "so bald wie möglich" kommen soll.

Link zum Twitter-Inhalt

Allerdings handelt es sich wohl um ein Problem, das nicht mit einem schnellen Hotfix eliminiert werden kann. Joe Cecot schreibt in einem eigenen Tweet, dass für die Behebung des Bugs ein Render-Update nötig sei.

Ist euch das Problem auch schon begegnet? Falls ja: Auf welcher Plattform? Gibt es eurer Meinung nach noch Bugs, die dringend gefixt werden müssten?