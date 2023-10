CoD Warzone lässt euch die Jumpscares im Halloween-Event ausschalten – aber nur da, wo es keiner braucht

Wenn euch die Jumpscares in CoD stören, solltet ihr vorsichtig sein.

Zusammenfassung: Das neue 'The Haunting'-Event von Call of Duty bringt Jumpscares ins Spiel.

Fans beschweren sich über die Lautstärke und die fehlende Möglichkeit, sie komplett abzuschalten.

Man kann sie für den Battle Pass ausstellen, aber nicht für Kisten und Taschen im Spiel.

Bei Call of Duty steht im neuesten Mid-Season Update alles im Zeichen der gruseligen Jahreszeit. Für den nächsten Monat könnt ihr in Warzone und Modern Warfare 2 nämlich das "The Haunting"-Event spielen.

Das ändert nicht nur das Aussehen einiger Maps und lässt euch gegen Zombies oder den Butcher aus Diablo 4 antreten, es bringt auch Jumpscares ins Spiel – also kurze, unerwartete Erschrecker mit lauten Geräuschen, wie man sie aus Horrorfilmen kennt.

Für alle, die darauf aber keine Lust haben oder bei denen sich Jumpscares etwa negativ auf das physische oder psychische Wohlbefinden auswirkt, gibt es theoretisch die Option, es auszuschalten. Allerdings funktioniert das nur in bestimmten Menüs und nicht im ganzen Spiel.

So schaltet ihr Jumpscares in CoD aus

Während viele Fans sich am Halloween-Feeling der Jumpscares erfreuen, gibt es auch andere, denen das temporäre Feature wenig zusagt. Schließlich haben sich die Entwickler*innen hier wirklich Mühe gegeben, euch einen Schock zu verpassen, wie dieses Tiktok zeigt (Achtung, Jumpscare am Ende!):

Neben den Erschreckern selbst sorgt vor allem die Lautstärke für Kritik, auf Reddit etwa beschwert sich ein Fan: "Das tut mir aktiv in den Ohren weh, wenn ich die Lautstärke [am Headset] laut genug stelle, um noch zu hören, was um mich herum passiert."

Immerhin gibt es die Möglichkeit, Jumpscares für Warzone und MW2 zumindest im Battle Pass auszuschalten, dafür geht ihr wie folgt vor:

Startet das Spiel

Wechslet in das Battle Pass-Menü

Drückt je nach Plattform L2 oder LT, um Jumpscares im Battle Pass abzuschalten

2:24 Call of Duty läutet mit dem The Haunting-Event für MW2 und Warzone die Mid-Season ein

Nur im Battle Pass ausschaltbar

Hier kommt aber auch schon das große Manko. Ihr könnt zwar die Jumpscares im Battle Pass selbst abschalten, aber sonst nirgends im Spiel. Die Scares, die sich etwa in den Kisten und Taschen im Spiel verstecken, könnt ihr dagegen nicht eindämmen – sie bleiben während des Events immer eingeschaltet.

Das macht die Funktion natürlich nahezu nutzlos für alle, die komplett auf Jumpscares verzichten wollen oder müssen, um das Spiel genießen zu können. Zumindest hat das Entwicklerteam aber inzwischen die Häufigkeit von aufeinander folgenden Jumpscares aus Loot-Containern reduziert.

Wie geht es euch mit den Jumpscares, genießt ihr sie oder würdet ihr lieber die Option haben, sie komplett abzuschalten?