Rekorde spornen andere an es besser machen zu wollen, sich mehr anzustrengen und zu versuchen, selbst einen Rekord aufzustellen. Das sieht man aktuell sehr stark im Battle Royale-Shooter Call of Duty: Warzone.

Eine Gruppe von Profi-Spielern: Der neue Rekord in CoD: Warzone stammt vom bekannten Streamer Vikkstar. Er schaffte es, in einem Match zusammen mit seinen Teamkollegen der "FaZe Atlanta" Call-of-Duty-Mannschaft, 138 Kills in einer Runde zu sammeln. Mit im Team waren die Spieler Cellium, aBeZy- und priestahh.

CoD-Profis bei der Arbeit

Das Besondere an diesem Rekord ist, dass im Match nur 136 Spieler in der Warzone-Lobby waren. Allerdings ist es im Online-Shooter so, dass ein ausgeschalteter Mitspieler in den Gulag wandert und dort um seine Rückkehr aufs Spielfeld kämpfen muss oder von Mitspielern "freigekauft" werden kann.

Es gibt also die Chance, zurückzukehren. Und das war in diesem Match der Fall. Denn rund die Hälfte der Spieler, welche Vikkstar mit seinem Team ausschaltete, kehrten wieder aus dem Gulag zurück. Insgesamt gab es im Match 285 Kills, von denen 138 auf das Konto von Vikkstar und seiner Mannschaft gingen.

Taktik und Skill: Im Video könnt ihr euch ansehen, wie das Team vorging, um diesen Rekord zu bekommen. Interessanterweise bleiben sie nicht so eng zusammen, wie man das vielleicht vermuten würde. Das liegt daran, da sie im Grunde nicht "regulär" spielten, sondern einer bestimmten Taktik folgten, durch welche sie bewusst den Weltrekord erreichen wollten.

Ebenfalls im Video zu sehen ist, wie gut die Spieler in CoD: Warzone sind. Das sind einfach Profi-Spieler, und keine, die einfach mal aus Spaß eine Runde Warzone spielen möchten.

Wie hoch ist euer Kill-Rekord in CoD: Warzone?