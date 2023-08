'Richtig uncool': CoD-Fans sind stinksauer über Pay2Win-Visier, das einen klaren Vorteil verschafft

Das Thermal-Visier aus dem Dark Rituals III-Bundle steht aktuell stark in der Kritik. Der Vorwurf an Activision: Pay2Win.

Wenn sich Call of Duty-Fans über eine Sache aktuell nicht beschweren dürfen, dann darüber, dass es in den vergangenen Tagen nichts zum Diskutieren gab. Neben dem Start von Season 5 und der offiziellen Ankündigung von Modern Warfare 3, hatten wir erst vor wenigen Stunden über Hundebegleiter Merlin berichtet, der innerhalb der Community aktuell im Visier von Pay2Win-Vorwürfen steht.

Und apropos Visier: Zum Start der neuen Season hat es das Dark Rituals III-Bundle samt einem Thermalvisier für 2.800 CoD-Punkte (umgerechnet ca. 25 Euro) in den Ingame-Shop von Warzone 2 geschafft, das im Gefecht im Vergleich zu herkömmlichen Visieren eine bessere Sicht verschafft. (via Charlie Intel)

Verschafft teures Thermalvisier spielerischen Vorteil?

Damit ihr euch ein eigenes Bild verschaffen könnt, binden wir euch hier den Tweet von Charlie Intel ein, der die Sicht durch ein normales Visier der Sicht durch das Thermalvisier aus dem Dark Rituals III-Bundle gegenüberstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Bildvergleich beider Visiere ist gut zu erkennen, dass durch die rötliche Hervorhebung Feinde weit deutlicher und einfacher zu erkennen sind. Gleiches gilt im Übrigen auch für Feinde, die sich im Wasser befinden, wie das YouTube-Video von LegoUnlocked beweist. Im Video wird zudem deutlich, dass das Bezahlvisier vor allem auf größere Distanzen einen Vorteil verschafft.

Ab Minute 5:00 könnt ihr euch den Praxistest des Thermalvisiers anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere aktuelle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone 2 und darüber hinaus auch zu den weiteren Pay2Win-Vorwürfen lest ihr hier:

Immer mehr Pay2Win laut CoD-Community

Mit Blick in die Kommentare unter dem Visier-Vergleich von LegoUnlocked macht sich neben viel Lob für das aufklärende Video vor allem Frust breit: "Mit jeder Season fügen sie mehr P2W-Kram ein. Mich überrascht es nicht". Ein weiterer CoD-Fan schreibt: "Das macht einen großen Unterschied. Richtig uncool". Eine weitere Person: "Diese P2W-Bundles zerstören wirklich die Balance des Spiels".

Es bleibt abzuwarten, wie Activision auf die vermehrten Pay2Win-Vorwürfe in den kommenden Tagen reagiert. Bereits im April kamen durch einen neuen Operator zuletzt starke P2W-Vorwürfe auf und generell zieht sich das Thema seit mehreren Jahren durch Warzone.

Was meint ihr, verschafft das Thermalvisier einen klaren Vorteil oder findet ihr die Sache mehr halb so wild?