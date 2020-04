CoD: Warzone könnt ihr jetzt auch in Vierer-Teams spielen

Heute startet in Call of Duty: Warzone Season 3 und bringt sowohl für den Battle Royale-Ableger als auch für das kostenpflichtige Hauptspiel Modern Warfare einige Neuerungen. Wie jetzt seitens Entwickler Infinity Ward bestätigt wurde, wird auch ein Modus hinzugefügt, den sich viele Spieler schon länger gewünscht haben. Die Rede ist von Vierer-Teams, sogenannten Quads. (via Gamespot)

Warzone zusammen mit drei Freunden spielen

Zum Start des Free2Play-Shooters durften sich ähnlich Apex Legends lediglich Dreier-Teams ins Kampfgetümmel stürzen. Doch die Entwickler kündigten recht schnell an, dass noch ergänzende Modi folgen sollen. So fand zunächst der Solo-Modus seinen Weg ins Spiel und wird jetzt durch Vierer-Teams weiter ergänzt.

Battle Royale und Beutezug? Quads könnt ihr in beiden Spielvarianten auswählen.

Jetzt stellt sich lediglich noch die Frage, ob zukünftig auch ein Duo-Modus implementiert wird. Möglich wäre, dass wir diesen pünktlich zum Start der vierten Season bekommen.

Start von Season 3 in Warzone und Modern Warfare

Bereits gestern wurden die neuen Inhalte für Season 3 angekündigt. Neben neuen Maps, Waffen und einem neuen Operator für CoD: Modern Warfare, die bereits jetzt im Spiel sind, gibt es auch reichlich Neues, das in den kommenden Wochen ergänzt wird. Eine Übersicht über die neuen Features findet ihr bei uns ebenfalls.