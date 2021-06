CoD Warzone: Season 4-Enthüllung hat einen Termin, das könnte drin stecken

Call of Duty Black Ops: Cold War und CoD Warzone haben in Season 3 jede Menge neue Inhalte bekommen. Season 4 dürfte genau da weitermachen. Aktuell steht zwar noch nicht fest, was genau uns an frischem Content erwartet, aber dafür wissen wir schon mal, wann die nächste Saison enthüllt würd. Zum Kickoff der Summer Game Fest-Show soll die Weltpremiere von Season 4 stattfinden.

CoD Warzone & Cold War: Season 4 wird noch diese Woche enthüllt

Darum geht's: Season 4 von CoD Black Ops Cold War und CoD Warzone soll wie gewohnt neue Inhalte und Verbesserungen bringen. Was genau da auf uns zukommt, wollen Activision, Raven Software und Co noch diese Woche mit einer groß angekündigten Weltpremiere enthüllen.

Wann geht's los? Schon übermorgen, am Donnerstag, den 10. Juni. Dann soll die Kickoff-Live-Show beim großen Summer Game Fest unter anderem einen ersten Blick auf die vierte Saison von Black Ops Cold War und Warzone ermöglichen. Der Stream soll um 11 am PT stattfinden, was 20 Uhr MEZ entspricht.

10. Juni um 20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit

Wann kommt Season 4? Das steht leider noch nicht offiziell fest. Allzu lang dürfte es aber nicht mehr dauern. Immerhin liegt das Midseason Update namens Season 3 Reloaded jetzt auch schon eine Weile zurück, in dem wir Rambo und Stirb Langsam-Inhalte bekommen haben.

Das könnte uns in Season 4 von Warzone und Cold War erwarten:

Neuer Battle Pass: So sicher wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche dürften ein neuer Battle Pass und neue Packs mit irgendwelchen Accessoires und Goodies sein, für die ihr eure hart verdienten CoD-Points ausgeben könnt: Camos, Glücksbringer, Skins, und so weiter – ihr wisst, wie das läuft.

Neue Waffen: Ebenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen wieder ein paar neue Schießprügel auf uns zu. In Cold War gibt es auch noch ein paar Waffen, die ihren Weg noch nicht in die Warzone gefunden haben. Das heißt, dass zumindest das RAAL-LMG und die CX-9 SMG sowie der Baseballschläger in CoD Warzone erscheinen dürften.

Map-Änderungen? Eher unwahrscheinlich wirkt, dass sich besonders viel an der Map ändert. Verdansk 84 ist noch nicht alt genug, als dass ihr auf wirklich viele große Neuerungen hoffen solltet. Eventuell verschwinden die 1980er Jahre-Action Heroes-Orte aber wieder, die sollten eigentlich nur zeitlich begrenzt sein.

Gameplay: Schnellreise-System? Eventuell kommt bald aber ein mehr oder weniger neues Gameplay-Feature ins Spiel. Leaks zufolge erwarten uns die roten Türen, die eine Fast Travel-Option einführen könnten. Quasi als Ersatz für die U-Bahn, die es in der 1984er-Version von Verdansk nicht mehr gibt.

Schaut ihr euch den Reveal von Season 4 an? Was erhofft ihr euch von der kommenden Saison?