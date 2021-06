CoD Warzone: Die Season 4-Roadmap ist da und das Gulag ändert sich wieder

Call of Duty: Warzone und CoD Black Ops: Cold War starten noch diese Woche in die vierte Season. Das bedeutet dieses Mal unter anderem wieder Änderungen an der Verdansk 84-Map, aber auch das Gulag bekommt erneut einen frischen Anstrich verpasst. Passend zur Rückkehr der beliebten Hijacked-Map wird auch das Gefängnis zum Kampf auf hoher See. Außerdem verrät die Roadmap schon mal, wohin die Reise noch so geht.

CoD Warzone: Season 4 startet übermorgen, das erwartet euch

Wann startet Season 4? Los geht es am kommenden Donnerstag, den 17. Juni.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Season 4 anschauen:

So groß ist der Download: Mittlerweile müsst ihr nicht mehr ganz so riesige Datenmengen herunterladen.

CoD Black Ops Cold War:

PlayStation 4: 15,5 GB

PlayStation 5: 30 GB

Xbox One: 17,7 GB

Xbox Series X/S: 31 GB

Call of Duty: Warzone:

PlayStation 4: 11 GB

PlayStation 5: 11 GB

Xbox One: 11.2 GB

Xbox Series X/S: 11.2 GB

Roadmap zu Season 4 enthüllt Map-Änderungen, neue Modi und mehr

Das steckt drin: Selbstverständlich füttert uns das Update zu Season 4 wieder einige neue Inhalte. Dazu zählen vier neue Multiplayer-Maps für Cold War, einige Veränderungen an der Warzone-Map, der neue Battle Pass und natürlich auch neue Waffen.

Neue Maps:

Collateral: Für 6v6 oder 12v12-Runden in der Wüste.

Für 6v6 oder 12v12-Runden in der Wüste. Hijacked: Die 6v6-Map dürftet ihr aus Black Ops 2 kennen.

Die 6v6-Map dürftet ihr aus Black Ops 2 kennen. Amsterdam: 2v2-Map in den Niederlanden

2v2-Map in den Niederlanden Rush: Ebenfalls aus Black Ops 2 bekannt, 6v6 und kommt erst im Lauf der Season ins Spiel.

Groundfall-Event in Warzone: Auf der Verdansk-Map stürzen Satelliten ab und die Absturzstellen sind durch den Rauch und die Teile schon von Weitem gut zu erkennen. Drumherum gibt es ein Event, das Groundfall heißt und uns mit Extra-XP und Boni für die Erfüllung bestimmter Quests belohnt.

Motorräder und rote Türen kommen: Zusätzlich steht uns in Season 4 endlich auch das Dirtbike im Battle Royale zur Verfügung. Damit seid ihr extrem flink unterwegs, aber natürlich auch verletzlich. Die oft spekulierten und geleakten roten Türen halten ebenfalls Einzug und dienen offenbar als neues Schnellreisesystem.

Neue Waffen gibt es natürlich ebenfalls:

C48 : Ein vollautomatisches Sturmgewehr.

: Ein vollautomatisches Sturmgewehr. Nagelpistole : Der Name sagt alles.

: Der Name sagt alles. Desert Eagle : Wohl auch mit Scope.

: Wohl auch mit Scope. G3 : Der bekannte Schießprügel kommt.

: Der bekannte Schießprügel kommt. Streitkolben: Wie ein Baseballschläger, nur doller.

Neues Gulag: Das Gulag wird noch einmal angepasst. Offenbar kommen jetzt einfach regelmäßig altbekannte Maps in einer Spanplatten-Version als Gulag in die Rotation. Das bedeutet in diesem Fall, dass wir uns nach dem virtuellen Ableben jetzt in einer Billigvariante der Hijacked-Map gegenseitig an die Gurgel gehen.

Zombies und neue Modi: Auch der Zombie-Modus bekommt offenbar einige Neuerungen, unter anderem eine neue Outbreak-Region und eine neue Map. Zusätzlich erwartet uns in Warzone eine Mini-Neuauflage von Verdansk-Resurgence mit Respawns, aber nur für 44 oder 45 Spieler*innen. Außerdem kommt ein Payload-Modus, bei dem wir einen Transport eskortieren müssen.

Freut ihr euch auf Season 4? Was wünscht ihr euch sonst noch für Warzone und Cold War?