CoD Warzone: Season 5-Teaser bestätigt wohl Startdatum und Züge

Die CoD Warzone-Season 5 bringt wohl wirklich endlich die lang ersehnten Veränderungen an der Battle Royale-Map. Ein erstes kleines Teaser-Video zum Start von Season 5 wurde an Streamer verschickt und darin gibt es zum ersten Mal einen hochoffiziellen Teaser auf die bereits mehrfach geleakten Züge. Außerdem wird wohl auch das Startdatum von Season 5 schon verraten.

Warzone: Season 5 bringt offenbar wirklich Züge & Map-Änderungen

Teaser veröffentlicht: Infinity Ward hat dem Streamer @NickMercs offenbar ein ganz besonderes Paket geschickt. Versteckt in einer riesigen Schachfigur befand sich ein USB-Stick, auf dem ein kurzes Teaser-Video zur CoD Warzone-Season 5 zu finden war.

Darin ist ein Zug zu sehen und zu hören, oder, genauer: Das Video ist aus einer Perspektive aus dem Zug heraus zu sehen. Der befindet sich wenig überraschend auf Schienen und macht klassische Zuggeräusche.

Leaks bestätigt? Es scheint also jetzt fest zu stehen, dass die Leaks und Datamining-Funde richtig lagen: Zukünftig können wir wohl auch an Bord von Zügen durch die Welt von Call of Duty: Warzone brettern.

Was uns alles in Season 5 erwarten könnte, findet ihr hier in der GamePro-Übersicht:

Hier könnt ihr euch das kurze Teaser-Video mit der Erklärung dazu ansehen:

Season 5-Teaser enthüllt anscheinend schon das Startdatum

Season 5-Startdatum? Neben dem Zug steht auch noch ein Helikopter im Mittelpunkt des Videos, der durch die Gegend fliegt. Zusätzlich gibt es Funksprüche zu hören und ein Datum sowie eine spezifische Uhrzeit ist zu sehen.

Am 5. August 2020 um 10:46 Uhr scheint es also soweit zu sein, offenbar geht dann die 5. Warzone-Saison los. Hundertprozentig sicher ist das aber natürlich noch nicht. Bisher gibt es nur dieses kurze Video, aber eigentlich kann es sich bei diesem so verbreiteten Datum nur um das Startdatum von Season 5 handeln.

Gamepro hat bei Infinity Ward nachgefragt, was genau sich hinter dem Teaser verbirgt. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es.

Der Season 5-Teaser deutet offenbar auf Call of Duty: Modern Warfare 2 hin

Easter-Egg oder Verbindung? Einige Call of Duty-Fans haben direkt bemerkt, dass sich hinter der Turm-Schachfigur sehr viel mehr Bedeutung versteckt, als es auf den ersten Blick vielleicht den Anschein macht. Infinity Ward dürfte wohl kaum zufällig genau dieses Symbol gewählt haben.

Auf Englisch heißt der Turm beim Schach "Rook". Rook hieß in Call of Duty: Modern Warfare 2 aber auch ein Mitglied der Task Force 141 und der wurde wiederum von der Shadow Company getötet. Die hat in ihrem Logo ebenfalls einen Turm.

In Call of Duty: Warzone-Season 5 könnten die Ereignisse aus Modern Warfare 2 also eine wichtige Rolle spielen. Eventuell kommt einfach nur ein neuer Operator ins Spiel, vielleicht steckt aber auch noch sehr viel mehr dahinter.

Wie findet ihr den Teaser, was vermutet ihr hinter dem Funkspruch und dem Turm-Hinweis? Freut ihr euch auf die Züge in Warzone?