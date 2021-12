CoD Warzone: Verdansk-Abschied fällt vielen Fans schwer, es gibt sogar Gedichte

Call of Duty: Warzone trägt jetzt den Zusatz Pacific im Namen und spielt nicht mehr in den eisigen Berglandschaften von Verdansk, sondern auf einer Insel namens Caldera, die tropischen Charme versprüht. Die alte Map verschwindet dafür komplett, sie ist gar nicht mehr spielbar. Was viele Fans dazu animiert hat, in den letzten Stunden und Tagen gebührend Abschied von Verdansk zu nehmen. Dabei sind viele rührende und lustige Videos, Selfies und sogar Gedichte entstanden.

Verdansk ist Geschichte und Warzone-Fans nehmen Abschied von der Warzone-Map

Worum geht's? Call of Duty Warzone bekommt eine neue Map. Der Free2Play-Battle Royale-Shooter wird mit CoD Vanguard zusammen gelegt. Darum verschwindet die altgediente Map Verdansk komplett und wir können ab heute Abend alle gemeinsam über der pazifischen Insel Caldera abspringen. Alle Infos zur Map findet ihr hier:

Fans trauern und nehmen Abschied: Weil die letzten Monate auch dank der Coronavirus-Pandemie sehr speziell waren, verbinden viele Spieler*innen ganz spezielle Erinnerungen mit Call of Duty Warzone und der Verdansk-Map. Sie hat einer ganzen Reihe an Fans geholfen, sich abzulenken, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten oder zu bleiben und einfach eine gute Zeit zu haben.

Redditor Bad-at-usernames1 erzählt zum Beispiel davon, dass er dank Warzone wieder mit seinem Stiefbruder Kontakt aufgenommen hat und mit ihm unzählige gemeinsame Stunden auf Verdansk verbracht hat. Das habe dabei geholfen, wieder viel engeren Kontakt mit einem großen Teil seiner Familie zu bekommen und er wolle angesichts des Verlusts von Verdansk einfach nur Danke sagen.

Viele Selfies von Squads zeigen, dass es jede Menge Gruppen von Freund*innen gibt, die regelmäßig gemeinsam Warzone gespielt haben – und Verdansk vermissen werden.

Selbstverständlich hat sich das auch schon zu einem ganz eigenen Meme verselbstständigt und andere Fans erlauben sich ihre Scherze darüber:

Sogar ein Gedicht wurde zu Ehren von Verdansk geschrieben:

Das Beste sind die Videos: Ein Warzone-Fan nimmt auf ganz spezielle Art und Weise Abschied von Verdansk. Hier wird vor jedem besonderen Point of Interest salutiert, um den Orten die letzte Ehre zu erweisen. Nur der Flughafen-Turm kommt dabei überhaupt nicht gut weg, was wir sehr gut nachvollziehen können.

Ein anderer Warzone-Fan hat diese epische Videomontage im Stil von Avengers: Endgame fabriziert. Sie lässt die besten Squad-Erinnerungen Revue passieren und ist wirklich sehenswert:

Das absolut witzigste Highlight bildet allerdings diese großartige Musikvideo-Parodie. Da passt das Bild eigentlich immer zum Text und das Gesamtpaket ist einfach extrem stimmig und unterhaltsam:

Wann kommt die neue Map? Wer Call of Duty Vanguard gekauft hat, darf sie bereits spielen. Alle anderen, die kein Geld für das Free2Play-Battle Royale ausgeben wollen oder können, dürfen heute Abend Hand anlegen. Um 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit geht es los, dann könnt ihr euch ins Getümmel stürzen. Es dürfte einiges los sein und es gibt jede Menge zu erkunden.

Welcher Abschied von Verdansk gefällt euch am besten? Wie habt ihr auf Wiedersehen zur Map gesagt?