In dieser Anime-Serie essen alle Charakter fast nur Pizza, weil es von Pizza Hut finanziert wurde

In Code Geass ist das Logo von Pizza Hut allgegenwärtig. Dahinter steckt ein Sponsoren-Deal mit der US-Kette, die Studio Sunrise kreativ umgesetzt hat - fast schon zu kreativ.

Code Geass: Die Anime-Serie nutzt Pizza Hut als zentrales Story-Element und Produktplatzierung. (© Studio Sunrise) Code Geass: Die Anime-Serie nutzt Pizza Hut als zentrales Story-Element und Produktplatzierung. (© Studio Sunrise)

Code Geass: Lelouch of the Rebellion zählt zu den legendären Anime-Serien der 2000er Jahre. Ein packender Mech-Anime mit politischer komplexen Ideen und packenden Wendungen - und verdammt viel Pizza.

Eine Werbeplatzierung (fast) für die Ewigkeit

Denn trotz aller Ernsthaftigkeit macht sich Code Geass auch das klassische Schul-Setting zunutze, das in weniger actiongeladenen Szenen zum Einsatz kommt. Aus eigener Erfahrung: Für Schüler und Studenten gibt es nur wenig Bequemeres, als sich schnell eine Pizza zu bestellen.

Das Animationsstudio Sunrise teilt diese Vorliebe vermutlich auch, hat aber einen ganz anderen Grund, wieso so oft Pizza in Code Geass vorkommt: Es handelt sich um eine Produktplatzierung.

Genauer gesagt geht es um die US-amerikanische Lieferkette Pizza Hut, die sich schlichtweg als Sponsor von Code Geass einen Platz in der Serie gesichert hat.

Unbestätigten Gerüchten zufolge hat Pizza Hut dem Animationsstudio nur eine begrenzte Anzahl an Platzierungen abverlangt, Studio Sunrise hat das Ganze aber mit viel Humor genommen. Die Anime-Folgen sind so sehr mit Pizza-Hut-Referenzen (und dem inoffiziellen Cheese-Maskottchen) zugekleistert, dass ein 12-minütiges Video daraus entstehen kann.

Auch ohne die Marke nimmt Pizza in Code Geass tatsächlich eine größere Rolle ein. Die Figur C.C., die ihr in obigem Reddit-Video öfter sehen werden, zeigt eine große Vorliebe für Pizza und gründet sogar einen eigenen Club für das Gericht, womit (mehr oder weniger) auch die ständige Präsenz der Werbung gerechtfertigt wird.

Wenn ihr die Code Geass-Serie auf Crunchyroll nachholen wollt, wird euch aber auffallen, dass das Pizza Hut-Logo gar nicht mehr zu sehen ist. Viele der eigentlichen Produktplatzierungen wurden überlagert oder anderweitig entfernt - was mutmaßlich mit Lizenzierungsproblemen mit dem Streaming-Dienst zusammenhängt.

Attack on Titan ist eigentlich ein Mecha-Anime und ihr könnt mir das nicht ausreden
Myki Trieu
Wie Screenrant berichtet, war das auch schon der Fall, als Code Geass ins Netflix-Programm aufgenommen wurde (zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung hier nicht mehr verfügbar).

Fans reagierten unmittelbar mit Kritik: Pizza Hut scheint mit der Werbemaßnahme alles richtig gemacht zu haben, denn die US-Kette wurde zumindest damals unzertrennlich mit Code Geass und insbesondere C.C. verknüpft.

