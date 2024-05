Attack on Titan ist eigentlich ein Mecha-Anime und ihr könnt mir das nicht ausreden

Attack on Titan und Mobile Suit Gundam hat so einiges Gemeinsam. (Bild: Hajime Isayama / Yoshiyuki Tomino)

Attack on Titan gehört zu den erfolgreichsten Anime-Serien und Manga-Reihen der letzten Jahre. Auch ich habe jede Folge gespannt mitverfolgt und eine Sache ist mir bei den epischen Kämpfen gegen und zwischen den Titanen aufgefallen.

Attack of Titan hat deutliche Überlappungen mit einem ganz bestimmten Genre in der Anime-Branche und mir wurde klar: Attack on Titan ist im Grunde einfach nur ein Mecha-Anime, der Gundams durch fleischige Riesen ersetzt.

Ich weiß, das klingt vielleicht erstmal etwas bizarr, aber hört mich bitte erst an, bevor ihr mich den Titanen jedoch zum Fraß vorwerft oder mich mit eurem 3D-Manöver-Apparaten jagt. Gehen wir doch mal zusammen durch, wie ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen bin und am Ende werdet ihr mir hoffentlich zustimmen.

Attack on Titan ist insgeheim ein Mecha-Anime in einer Fleischhülle

In Mobile Suit Gundam 00 sehen die Mechas so richtig krass aus und setzen die Tradition des auffälligen Designs fort (Bild: © Sunrise)

In Mecha-Animes, wie Tengen Toppa und Neon Genesis Evangelion geht’s oft um einen jungen Protagonisten, der in einem gigantisch großen Roboter sitzt und ihn in allerlei Gefechten steuert. Die Community nennt diese meistens Mechas oder Gundams, da sich der Genre-Begriff aus dem Anime-Vorreiter Mobile Suit Gundam entwickelt hat. Das ist wie bei den Soulslike-Spielen, deren Bezeichnung vor allem auf der Dark Souls-Reihe basiert.

Das “Cockpit” dieser Mechas, wo sich der Protagonist für gewöhnlich aufhält, befindet sich dabei entweder im Kopf- oder Brustbereich des Roboters. Das ist dann in der Regel auch die Schwachstelle des mechanischen Körpers. Wenn der Pilot getötet wird oder das Cockpit beschädigt ist, wird der Mecha meistens bewegungsunfähig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In Attack on Titan haben wir den Hauptcharakter Eren Jäger, der sich in einen Titanen verwandeln und dessen Bewegungen beliebig steuern kann, als wäre es sein eigener Körper – ähnlich wie bei den mechanischen Kampfrobotern in Mecha-Animes. Außerdem behalten Eren und andere AoT-Charaktere, die ebenfalls diese besondere Verwandlungsfähigkeit besitzen, ihren eigentlichen menschlichen Körper.

Die “Piloten” sitzen wiederum im Nacken des Titanen und sind somit die Schwachstelle des riesigen Körpers. Schneidet man also Eren aus seinem Titan heraus, wird der große Fleischkloß bewegungsunfähig und löst sich langsam auf.

Titanen unterscheiden sich im Körperbau und in den Fähigkeiten

In Mecha-Animes hat jeder wichtige Charakter seinen eigenen, ganz besonderen Roboter. Diese unterscheiden sich entweder in der Farbgebung, der Form oder der Ausstattung von anderen Mechas.

Neon Genesis Evangelions unterschiedliche Mecha-Farben werden zum Markenzeichen der Serie. (Bild: © Hideaki Anno/ Gainax / Tatsunoko)

In Neon Genesis Evangelion hat die Einheit Unit-01 von Hauptcharakter Shinji zum Beispiel die Farbkombination Violett mit Grün und orangenen Akzenten. Asuka hat im gleichen Anime zwar eine ähnlich gebaute Maschine, aber ihre Hauptfarben sind Orange und Rot. In Mobile Suit Gundam unterscheiden sich die einzelnen Modelle nicht nur in der Farbpalette, sondern auch in ihrer ungewöhnlichen und überzeichneten Bauweise.

Auch in Attack on Titan trifft das zu. Eren ist zwar der Hauptprotagonist, aber es gibt in der Serie noch acht weitere, besondere Titanen, die sich äußerlich deutlich von gewöhnlichen Titanen unterscheiden.

Diese werden genauso wie bei Eren nach ihrer Verwandlung aus dem Bereich des Nackens von ihren dazugehörigen Menschenkörpern kontrolliert. Während Eren pure Kraft und Schnelligkeit im Angriff verliehen bekommt, kann der Kiefer-Titan beispielsweise fast alles und jeden mit seinen Zähnen zerbrechen.

Es ist oft ein Kampf zwischen zwei großen Fraktionen in der Welt

In Attack on Titan ist es Kampf zwischen zwei Nationen: Paradis Island vs Marley. (Bild: © Mappa)

In Neon Genesis Evangelion müssen Shinji und seine Freunde mit ihren gleichnamigen Evangelion-Mecha-Einheiten gegen die sogenannten Engel kämpfen. Die Engel sind große Gestalten, die von einem außerirdischen Wesen namens Adam stammen und kontrolliert werden.

Ein weiteres Beispiel wäre Code Geass: Lelouch of the Rebellion, ein Anime, in dem das Heilige Britannische Reich in Japan einfällt – und zwar mit ihren eigenen großen Kampfmaschinen, die von Personen gesteuert werden.

Auch in Code Geass: LeLouch of the Rebellion gibt es einen Machtstreit zwischen zwei großen Nationen. (Bild: © Sunrise)

In Attack on Titan ist dieses Prinzip zu Beginn noch nicht so deutlich, aber im Laufe der Geschichte wird es klarer. Der Aufklärungstrupp-Einheit hat es zunächst mit einer Horde Titanen zu tun, die die Bewohner einer stark befestigten Stadt bedroht und sie sogar frisst. Später stellt sich aber heraus, dass auch diese Titanen von einer feindlichen Fraktion geschaffen wurden, um Erens Heimat zu zerstören.

Attack on Titan erzählt also – zumindest über weite Strecken – den Kampf zwischen Paradis Island und ihren Feinden von der Nation Marley. Verdächtig vergleichbar mit der typischen Prämisse von Mecha-Animes, oder?

Genau genommen sitzt Eren also als Pilot in einem großen, organischen Gundam und somit ist auch Attack on Titan eigentlich nur ein Mecha-Anime, der sich hinter einer Fleisch-Fassade versteckt. Und jetzt, wo ihr das alles gelesen habt, könnt ihr euch genauso wenig von dieser Wahrheit abwenden wie ich.

Welche Anime-Hot-Takes habt ihr für uns auf Lager?