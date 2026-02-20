LEGO-Fan findet zwei über 20 Jahre alte Bionicles für je 4 Euro und badet jetzt in Nostalgie

Die beiden Bionicles haben weniger als zehn Euro gekostet. (Bild: TK_Beep123 auf Reddit)

Bionicle ist für viele eine ganz besondere Themenwelt im LEGO-Kosmos. Anfang der 2000er gestartet, gelten die Plastikkrieger heute sogar als Retter des Spielzeugherstellers. Ein Fan hat zwei der allerersten Bionicles jetzt supergünstig gefunden.

Bionicles im Originalkanister

Mindestens genauso berühmt und beliebt wie die Figuren selbst sind die Plastikkanister, in denen die Sets ursprünglich verkauft wurden. Die ließen sich hervorragend sammeln und sahen aufgereiht im Geschäft auch einfach richtig cool aus.

Heutzutage bekommt man die Bionicles eigentlich nur noch gebraucht. Der Reddit-User "TK_Beep123" hatte dabei viel Glück. In einem Second-Hand-Laden stolperte er nämlich über gleich zwei der Plastikkämpfer, die sogar noch mit den Originalkanistern ausgestattet sind.

Es handelt sich dabei um Tahu, den Toa des Feuers und Kopaka, den Toa des Eises. Beide stammen aus der ersten, 2001 erschienen "Toa Mata"-Serie. Bezahlt hat der User nur fünf US-Dollar pro Figur, zusammen also etwa acht Euro.

Wie er in einem Kommentar schreibt, sind beide Sets auch noch vollständig und in gutem Zustand. Auch die Anleitungen sind noch enthalten. Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren melden sich vor allem User, die extrem nostalgisch beim Anblick der coolen Kanister werden. Viele erzählen auch ihre Geschichten rund um Bionicle und ein paar User scheinen ihre Sammlungen auch noch zuhause zu haben. Viele andere haben sie leider verloren.

Unendlich wertvoll sind die beiden Figuren übrigens nicht. Derzeit zahlt man etwa zwischen 20 und 30 Euro für Exemplare in ähnlichem Zustand. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein guter Deal und allzu oft findet man Bionicles nicht mehr in der freien Wildbahn.

LEGO hatte die Themenwelt 2010 nach neun Jahren wieder eingestellt. 2015 gab es ein kurzes Comeback, seitdem warten Fans aber vergeblich auf neue Modelle. Die Bauweise hat LEGO immerhin in die ebenfalls beliebten Mech-Sets übernommen.

Hattet ihr auch Bionicles und welche Farbe war euch am liebsten?