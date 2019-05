Collector's Edition von Death Stranding kommt mit lebensgroßen Baby

Death Stranding mag immer ein mysteriöses, oft geheimnisvolles Videospiel gewesen sein. Doch am Ende ist Hideo Kojimas neues Projekt auch nur ein ganz normales Spiel. Und seit gestern kann der PS4-exklusive Blockbuster auch offiziell vorbestellt werden - damit das Spiel auch pünktlich zum Launch am 8. November 2019 daheim eintrudelt.

Und wie bei jedem ganz normalen Spiel, gibt es auch zu Death Stranding die verschiedendsten Versionen, in denen das Spiel gekauft werden kann. Zu unterschiedlichen Preisen und mit unterschiedlichen Vorbesteller-Boni.

Insgesamt vier verschiedenen Edition gibt es zu Death Stranding und hier bekommt ihr einen Überblick darüber, was sich jeweils in ihnen befindet. Vor allem die große Collector's Edition dürfte Fans zufrieden stellen - wann bekommt man schon mal ein lebensgroßes Baby in orangener Soße zu einem Spiel dazu?

Die Standard Edition enthält:

Vorbesteller der Standard Edition erhalten außerdem folgende Ingame-Objekte, die im Spielverlauf freigeschaltet werden:

Die Special Edition erscheint in einem Steelbook und enthält neben den digitalen Boni der Standard Edition außerdem:

Die Digital Deluxe Edition enthält alle Boni der Standard Edition und folgende Ingame-Objekte, die im Spielverlauf freigeschaltet werden:

Weitere digitale Boni der Digital Deluxe Edition:

Die Collector's Edition enthält alle Ingame-Objekte und Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition, das Steelbook der Special Edition sowie folgende Inhalte:

The 1/1 size BB pod of Collector’s Edition is a miracle Sentinel created with our supervision. Refer the size from the photo. The lamp inside can be turned on. Can be used as décor, for cosplay, as a lamp... A LUDENS mini figure comes with it too. pic.twitter.com/ehn9A9v2EQ