Mit insgesamt 17.000 Stimmen für euer Spiel des Jahres 2024 kürt ihr ein Spiel in die Top 5, das viele übersehen haben

Final Fantasy 7: Rebirth gehörte zu euren absoluten Favoriten.

Zum Jahreswechsel wollten wir wissen, welche Spiele euch 2024 am meisten begeistert haben. Dazu haben wir euch über 50 Spiele und fünf Stimmen zur Auswahl gegeben und ihr habt fleißig geantwortet. 4.896 Leute haben mit über 17.000 Votes abgestimmt.

Wir stellen euch hier die 14 Spiele vor, die 500 oder mehr Stimmen bekommen und sich damit einen Platz in eurer Topliste gesichert haben. Alle anderen Platzierungen findet ihr am Ende aber ebenfalls noch. Doch nun genug des Vorworts und rein in die Liste.

Platz 14 - Zelda: Echoes of Wisdom

5:55 Zelda: Echoes of Wisdom zeigt seine wunderschöne Spielwelt und Zeldas Fähigkeiten

Genre: Action-Adventure Studio: Nintendo Plattformen: Nintendo Switch Stimmen: 500 (3 %) GamePro-Wertung: 88 Metacritic-Wertung: 85

Wir starten mit dem ersten – und so viel können wir vorwegnehmen – letzten Nintendo-Spiel auf dieser Liste. Zelda: Echoes of Wisdom lässt uns seit langer Zeit zum ersten Mal die namensgebende Zelda spielen und die hat ein paar richtig coole Fähigkeiten im Gepäck.

Mit dem Stab der Weisheit bekommen wir nämlich die Möglichkeit, sogenannte Echos zu erstellen und somit Gegenstände aus der Spielwelt, wie Treppen oder Tische, zu kopieren und an beliebiger Stelle zu nutzen. Auch im Kampf spielt das eine große Rolle, denn wir können die Echos nicht nur auf Gegner werfen, sondern auch Kopien von Monstern für uns kämpfen lassen.

Platz 13 - Star Wars Outlaws

3:57 Star Wars Outlaws gibt euch im neuen Trailer den ultimativen Überblick zum Open-World-Spiel

Genre: Action-Adventure Studio: Ubisoft Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 542 (3 %) GamePro-Wertung: 85 Metacritic-Wertung: 75

Obwohl die Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws wohl nicht wie von Ubisoft erhofft ausgefallen sind, kam das Spiel bei vielen Spieler*innen richtig gut an – so auch bei euch. Im Abenteuer erleben wir die Geschichte der charmanten Kleinkriminellen Kay Vess und ihrem tierischen Begleiter Nix.

Im Laufe der Geschichte besuchen wir verschiedene Planeten, wie den Star Wars-Allstar Tatooine, um uns in verschiedenen Stealth- und Baller-Missionen die Gunst der großen Syndikate zu sichern, unsere Ausrüstung zu verbessern und genug Geld zu verdienen.

Platz 12 - The Last of Us 2 Remastered

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

Genre: Action-Adventure Studio: Naughty Dog, Nixxes Software Plattformen: PS5, (ab 3. April 2025 auch PC) Stimmen: 554 (3 %) GamePro-Wertung: - Metacritic-Wertung: 90

Vier Jahre nach dem ursprünglichen Release taucht The Last of Us: Part 2 erneut in einer Game of the Year-Liste auf und auch wenn einige ein so zeitiges Remaster für überflüssig halten, macht es das Spiel natürlich nicht schlechter.

In der Fortsetzung begeben wir uns mit Ellie auf einen blutigen Rachefeldzug und gehen dabei nicht nur an ihre, sondern auch an unsere Grenzen. Das Original erreichte im GamePro-Test 97 Punkte und die Remaster-Version macht das Spiel sogar noch besser. Kein Wunder also, dass ihr es erneut in diese Liste gewählt habt.

Platz 11 - Metaphor: ReFantazio

3:18 Metaphor: Das "Fantasy-Persona" hat einen Releasetermin und kommt noch dieses Jahr

Genre: Rollenspiel Studio: Atlus Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 569 (3 %) GamePro-Wertung: 89 Metacritic-Wertung: 94

Metaphor: ReFantazio wird häufig als das Fantasy-Persona bezeichnet und die Beschreibung trifft es tatsächlich auch ziemlich gut – und das nicht nur, weil das Spiel ebenfalls vom japanischen Studio Atlus stammt, sondern weil es auch ähnlich hervorragende Qualitäten mitbringt.

Da wären etwa die spannenden und taktischen Rundenkämpfe, das aus Persona bekannte Kalendersystem, das uns gelegentlich mit wichtigen und klaren Zielen versorgt und natürlich eine ganze Reihe an tollen Begleiter*innen, die wir nach und nach immer besser kennenlernen können.

Platz 10 - Helldivers 2

14:43 Helldivers 2 schafft das, was andere nur versuchen!

Genre: Multiplayer-Shooter Studio: Arrowhead Game Studios Plattformen: PS5, PC Stimmen: 600 (3 %) GamePro-Wertung: 80 Metacritic-Wertung: 82

Der Kampf für die Demokratie hat nicht nur uns, sondern auch viele von euch enorm begeistert. Mit Helldivers 2 haben wir 2024 ein spielgewordenes Starship Troopers bekommen, das uns im Koop gegen Horden von fiesen Bugs antreten lässt.

Das macht vielen Leuten auch heute – knapp ein Jahr nach dem Release – dank regelmäßiger neuer Inhalte noch richtig viel Spaß und trotz einiger unbeliebter Entscheidungen, wie der kurzfristigen PSN-Account-Pflicht, kämpft die Helldivers-Community noch immer an vorderster Front, um das Universum zu beschützen.

Platz 9 - Dragon's Dogma 2

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Genre: Action-Adventure Studio: Capcom Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 616 (4 %) GamePro-Wertung: 88 Metacritic-Wertung: 86

Der Vorgänger galt unter vielen Spieler*innen lange als unterschätzter Geheimtipp und mit Dragon's Dogma 2 bekamen wir im letzten Jahr endlich Nachschub – und der kam richtig gut an. Allein im Charaktereditor konnten wir dabei schon so viel Zeit verbringen, wie in manch anderen Spielen bis zum Abspann.

Danach erlebten wir aber noch ein spannendes Abenteuer, dass uns vor allem für aufmerksame Erkundung belohnt und mit einem ausgeklügelten Vasallen-System sowie einem genialen Kampfsystem für richtig viel Spaß sorgt.

Platz 8 - Stellar Blade

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Genre: Action-Adventure Studio: Shift Up Plattformen: PS5 Stimmen: 714 (5 %) GamePro-Wertung: 82 Metacritic-Wertung: 81

Mit 714 Stimmen haben ihr Stellar Blade auf den achten Platz gewählt. Das koreanische Bayonetta, das seine Vorbilder, wie NieR: Automata, nicht verheimlicht, war der erste große Titel von Studio Shift Up und kam bei euch, als auch bei uns gut an.

Mit Protagonistin EVE kämpfen wir uns in actiongeladenen Gefechten durch eine grafisch opulente Welt und erleben dabei in 15-25 Stunden eine Geschichte, die Themen wie Menschlichkeit, KI und Evolution behandelt.