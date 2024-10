The Last of Us Part 2 Remastered erhält den allerersten PS5 Pro-Patch - zwei Wochen vor dem Release der Konsole

Patch 1.2.0 für The Last of Us Part 2 Remastered ist ab sofort verfügbar.

Sony und Naughty Dog haben einen neuen Patch für The Last of Us Part 2 Remastered veröffentlicht. Update 1.2.0 ist das insgesamt sechste Update für das Spiel und steht ab sofort zum Download bereit. Wenn ihr eure PS5 das nächste Mal startet, sollte sich der Patch automatisch installieren.

Das wäre eigentlich keine große Besonderheit, wenn es nicht der erste Patch für die PS5 Pro wäre. Update 1.2.0 macht The Last of Us Part 2 Remastered nämlich fit für das kommende PS5-Topmodell – knapp zwei Wochen vor deren offiziellem Release.

17:40 Das Last of Us 2-Remaster ist ein tolles Paket, doch der Name verspricht zu viel!

Die PS5 Pro-Punkte von Patch 1.2.0 im Überblick

Folgende Verbesserungen des Patches sind für die PS5 Pro relevant (Quelle):

Neuer Rendering-Modus, der die Vorteile von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) nutzt

Neuer "Pro"-Modus, der mit 1440p rendert, wobei die PSSR-Ausgabe auf 4K hochskaliert wird, während das Ziel von 60 fps beibehalten wird

Die Rendering-Modi "Performance" und "Fidelity" sind weiterhin verfügbar und bieten im Vergleich zum PS5-Original ein flüssigeres Spielerlebnis und hohe Frameraten.

Schon in den letzten Wochen war die PS5 Pro-Performance von The Last of Us 2 Remastered analysiert worden. Das Fazit: Auf der neuen Konsole wird das Spiel deutlich besser aussehen, weil es dort die Vorteile von Qualitäts- und Performance-Modi vereint.

Weitere Verbesserungen und englische Patch Notes im Überblick

Natürlich ist das Update aber nicht nur für künftige Besitzer*innen einer PS5 Pro relevant. Auch für die "normale" PS5-Version bringt das Update Verbesserungen, vor allem einige Bug-Fixes.

Welche genau das sind, könnt ihr den englischen Patch Notes entnehmen, die wir unten aufgeführt haben: