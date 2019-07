Concrete Genie - Vergessenes PS4-Exclusive erscheint im Oktober

Erinnert ihr euch noch an Concrete Genie? Das farbenfrohe PS4-Adventure wurde erstmals auf der Paris Games Week 2017 mit einem Trailer angekündigt. Nun gibt es ein neues Video der Entwickler von Pixel Opus, in dem der Release-Termin verraten wird: Ab dem 9. Oktober könnt ihr den magischen Pinsel schwingen.

In Concrete Genie übernehmen wir die Rolle von Ash. Der Teenager lebt in der grauen und dreckigen Stadt Denska. Auch in der Schule hat er es nicht leicht und fristet als Außenseiter sein Dasein. Eines Tages findet er jedoch den genannten, mystischen Pinsel. Alle damit gemalten Bilder erwachen zum Leben.

Für mehr Farbe im Leben

Ash macht sich kurzerhand auf, um mit dem gefunden Werkzeug seiner Heimat im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Anstrich zu verpassen. Die grafische Darstellung seiner Bilder ist eines der beeindruckendsten Features des Spiels.

Um den Pinsel zu steuern, nutzt ihr die Bewegungssteuerung des Dualshock 4-Controllers. Ihr könnt euch aber auch mit Playstation VR und PS Move-Controllern auf die Reise begeben, um Rätsel zu lösen und euch mit den gezeichneten Figuren anzufreunden.

Um eure Kreationen für die Ewigkeit festzuhalten, gibt es auch einen Fotomodus.

Concrete Genie wird kein Vollpreis-Spiel. Ihr könnt es aktuell für regulär 30 Euro vorbestellen. Die Deluxe Edition kostet euch im PS Store 40 Euro. Dafür beinhaltet sie ein Erweiterungspaket, den Soundtrack, ein digitales Artbook und ein zusätzliches PS4-Design.

Concrete Genie erscheint am 9. Oktober exklusiv für die PS4.