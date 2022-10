Coral Island: Die entspannte Farming-Sim kommt auch für die Nintendo Switch

Gemütliche Farming-Simulationen wie Coral Island spielen sich am besten, wenn wir es uns selbst auch bequem machen. Dementsprechend eignen sich Titel wie dieser perfekt dazu, auf der Nintendo Switch und auf der Couch gespielt werden. Aber wie sieht es mit einem Release-Datum für die Switch-Fassung von Coral Island aus? Wir fassen zusammen, was es bisher an Infos dazu gibt.

Coral Island ist im PC-Early-Access und kommt auch für die Switch

Darum geht's: Coral Island richtet sich an alle Stardew Valley-Fans, die gern auch mal ein Korallenriff retten wollen. Soll heißen: Wir übernehmen einen runtergewirtschafteten Bauernhof und motzen ihn wieder auf. Außerdem bietet die neue Farming-Sim sehr viel mehr Menschen, die ihr potentiell auf Dates ausführen könnt.

In der Spielevorstellung erfahrt ihr mehr:

Mehr zum Thema Coral Island: In der hübschen Stardew Valley-Alternative könnt ihr mindestens 20 Personen daten

Kommt Coral Island für die Switch? Ja, die Nintendo Switch-Fassung war ein Stretchgoal der Kickstarter-Finanzierung von Coral Island. Das Crowdfunding-Ziel wurde auch innerhalb kürzester Zeit erreicht. Das heißt also, dass wir uns definitiv darauf freuen können, die hübsche Stardew Valley-Alternative auch auf der Switch zu spielen.

Wann erscheint die Switch-Version? Dazu gibt es leider noch keinen festen Termin. Aktuell wurde Coral Island nur auf dem PC veröffentlicht, und das auch erst einmal nur im Early Access. Der ist gerade gestartet und soll ungefähr ein Jahr lang dauern, bis das Spiel fertig ist. Erfahrungsgemäß kann so eine Early Access-Phase aber gern auch mal länger dauern.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Der reguläre Launch von Coral Island hat noch keinen exakten Release-Termin, ist aber ganz am Anfang für das vierte Quartal 2022 geplant gewesen. Ursprünglich sollte zu dieser Zeit allerdings auch schon ein Jahr lang der Early Access gelaufen sein. Falls es also dabei bleiben soll, dass das Spiel erst einmal so lange im Early Access bleibt, könnte es auf Ende 2023 herauslaufen.

Hier findet ihr die aktuelle Roadmap zum Early Access, aber darin wird die Switch-Fassung nicht erwähnt. In den älteren FAQ von Coral Island liefern die Menschen hinter dem Spiel allerdings durchaus Antworten auf die Fragen nach der Konsolen-Fassung.

Laut dem Coral Island-Entwicklerstudio war ursprünglich geplant, die Konsolenversionen ungefähr sechs Monate nach dem Early Access-Start zu veröffentlichen. Das lasse sich aber nicht so genau sagen, weil sämtliche Plattformen unterschiedliche Richtlinien und Vorgaben haben.

Im Idealfall erscheint Coral Island also schon in einem halben Jahr auch auf der Nintendo Switch. Das wäre allerdings wirklich optimistisch und wir würden vorsichtigerweise eher davon ausgehen, dass es noch ein bisschen länger dauert, vielleicht sogar bis Ende 2023.

Bis dahin könnt ihr euch aber vielleicht mit diesen acht Spielen die Zeit vertreiben:

6 1 Mehr zum Thema 8 Spiele wie Stardew Valley, mit denen die kalten Tage wie im Flug vergehen

Ansonsten besteht aber natürlich auch die (ziemlich kostenintensive) Möglichkeit, auf ein Steam Deck umzusatteln. Dann könntet ihr Coral Island jedenfalls auch auf einem Handheld spielen, und zwar jetzt schon. Für das eine Spiel lohnt sich das aber sicher nicht, sondern nur falls ihr öfter auf das Problem stoßt, dass ihr PC-Spiele gerne auf der Couch, unterwegs oder im Bett spielen wollt.

Wie wichtig wäre euch ein Release für die Nintendo Switch?