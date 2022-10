Coral Island: So kommt ihr an Silver Kelp/Silbernen Seetang

Silberner Seetang ist in der Farming-Simulation Coral Island äußerst nützlich und entsprechend braucht ihr auch einiges davon. Vo ihr es finden oder kaufen könnt, erklären wir euch hier.

Wofür braucht ihr Silbernen Seetang? Wie auch der Bronze- und Gold-Seetang gehört der Silberne Seetang zu den sammelbaren Ressourcen, die ihr für das Crafting benötigt, beispielsweise für die wirklich nützliche Sprinkleranlage I. In der Beschreibung des Spiels heißt es zudem: "Seetang von herausragender Qualität, der in eine Flasche mit Essenz extrahiert werden kann. Nützlich für Upgrades." Ihr seht also, ohne den Silbernen Seetang kommt ihr nicht weit.

Fundorte des Silbernen Seetangs

Da der Silberne Seetang wie bereits erwähnt eine sammelbare Ressource ist, könnt ihr sie nicht selbst herstellen, sondern nur finden und kaufen:

Strand: Grabt mit der Hacke den Strand um. Manchmal findet ihr so den Seetang, aber eben auch andere Objekte, weshalb etwas Geduld gefragt ist.

Grabt mit der Hacke den Strand um. Manchmal findet ihr so den Seetang, aber eben auch andere Objekte, weshalb etwas Geduld gefragt ist. Truhen: Hier und da könnt ihr durch das Öffnen von Truhen die Ressource looten.

Hier und da könnt ihr durch das Öffnen von Truhen die Ressource looten. Geoden: Mit etwas Glück erhaltet ihr den Seetang, indem ihr gefundene Geoden beim Schmied gegen eine kleine Gebühr öffnet.

Mit etwas Glück erhaltet ihr den Seetang, indem ihr gefundene Geoden beim Schmied gegen eine kleine Gebühr öffnet. Labor: Im Labor von Ling könnt ihr den Silbernen Seetang auch kaufen, allerdings kostet er pro Stück 250 Münzen, was zu Beginn nicht gerade billig ist.

Im Labor von Ling könnt ihr den Silbernen Seetang auch kaufen, allerdings kostet er pro Stück 250 Münzen, was zu Beginn nicht gerade billig ist. Tauchgang: Wie auch der Bronze-Seetang könnt ihr die silberne Version beim Tauchen im Meer finden und mit der Sense ernten. Voraussetzung ist dafür aber der Taucheranzug von Ling, den ihr aber zum Glück recht früh im Spiel erhaltet. Außerdem müsst ihr erst die zweite Ebene freischalten, nachdem ihr 20 Korallenstellen geheilt und so die Quest "Erkunde das Meer" abgeschlossen habt.

Coral Island, das sich ähnlich wie Stardew Valley - nur mit mehr Singles und einer Umweltschutzthematik - spielt, befindet sich aktuell auf dem PC im Early Access. Konsolen-Versionen, darunter auch für die Nintendo Switch, sind aber geplant. Bis zum Release müssen wir uns nur noch etwas gedulden, da das Entwicklerteam sich vorerst um andere Bereiche kümmert.

Sucht ihr noch nach Lebenssimulations-Alternativen für die Konsolen? Dann schaut euch unsere Liste dazu an.