Gamerin macht Cosplays aus tausenden von Bügelperlen - und die sehen einfach fantastisch aus

Diese Outfits bestehen größtenteils aus Bügelperlen. (Bild: ambytee auf Instagram)

Cosplayer*innen überraschen die Community immer wieder mit beeindruckenden, selbstgebastelten Kostümen, die ihren Vorbildern oft zum Verwechseln ähnlich sehen. Die Cosplayerin "ambytee" setzt dabei auf ein etwas ungewöhnliches Material: bunte Bügelperlen, die sie geschickt einsetzt.

Rüstungen aus Bügelperlen

Bügelperlen wurden Anfang der 1970er-Jahre in Dänemark erfunden und erfreuen sich unter DIY-Fans bis heute großer Beliebtheit. Mit den kleinen bunten Perlen werden Bilder gesteckt, danach wird das Plastik mit einem Bügeleisen verschmolzen.

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Diese Technik kann etwa genutzt werden, um kleine Aufhänger oder Schmuck zu basteln. Und offenbar kann man damit auch beeindruckend aussehende Ganzkörperrüstungen erschaffen, wie die kreative Cosplayerin "ambytee" auf ihrem Instagram-Kanal beweist.

Dort sind beispielsweise Bilder von ihr zu sehen, auf denen sie die Rüstung des Masterchiefs aus Halo, von Wonder Woman oder Samus Aran aus den Metroid-Spielen trägt. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass diese Rüstungen zu großen Teilen aus Bügelperlen bestehen.

Eine Auswahl ihrer Arbeiten zeigt sie in diesem coolen Video:

Die Kostüme sehen wirklich beeindruckend aus. Die bunten Perlen passen dabei perfekt zu den Vorlagen, die ja ebenfalls sehr kräftige und intensive Farben aufweisen.

Sieht man sich auf ihrem Kanal so um, wird klar, dass sie für ihre Arbeiten unfassbar viele der Perlen und vermutlich auch Unmengen an Zeit braucht. In einem Making-of zur Masterchief-Uniform zeigt sie etwa, dass sie schon über 20.000 Perlen für die Rüstung verwendet hat, obwohl sie noch lange nicht fertig ist:

Die Kostüme bestehen dabei nicht komplett aus Bügelperlen. Sie nutzt die kleinen Bastelhelfer in erster Linie, um Rüstungsplatten und alles, was man eben von außen sehen kann, anzufertigen. Danach werden die Einzelteile auf zugeschnittene Schaumstoffteile genäht. Die Ergebnisse sprechen dabei für sich.

Wie findet ihr den ungewöhnlichen Look dieser Cosplays?