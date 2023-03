Counter-Strike 2 für PS4, PS5 und Xbox - So stehen die Chancen für Konsole

Kommt Counter-Strike für PS4 und Co.? So schätzen wir die Möglichkeiten für einen Konsolen-Release ein.

Counter-Strike zählt zu den bekanntesten Shooter aller Zeiten. Wolltet ihr den Titel allerdings bisher auf Konsole spielen, sahen eure Chancen schlecht aus. Nur für die Xbox 360 gab es in Deutschland eine Version von CS:GO, eine Version des ersten Counter-Strikes war zudem für die allererste Xbox verfügbar.

Jetzt hat Valve frisch den Nachfolger Counter-Strike 2 angekündigt und da stellt sich natürlich die Frage: Kommt das Spiel jetzt endlich auch für PS4 und PS5? Wir klären auf, wie die Chancen stehen.

So steht es zum Konsolen-Release von Counter-Strike 2

23 Jahre nachdem das erste Counter-Strike erschien, bekommen wir diesen Sommer einen Nachfolger, der vor allem grafische Überarbeitungen in Petto hat, aber auch am Gameplay feilen soll. In der Ankündigung hat Valve noch kein Wort darüber verloren, für welche Plattformen der Multiplayer-Shooter letztlich erscheint, entsprechend ist bislang nur ein PC-Release sicher.

Wie steht es um eine Version für PS4, PS5 und Xbox? Bislang ist also nicht bekannt, ob das Spiel auch für Konsolen kommt. Die Chancen stehen allerdings nicht allzu gut. Zwar gibt es für den Vorgänger Counter-Strike: Global Offensive durchaus eine Xbox 360- und PS3-Version, allerdings wurde die PlayStation-Version in Europa gar nicht veröffentlicht. Eine Version für PS4 und PS5 fehlte erst recht.

Da Counter-Strike 2 als kostenloses Update für CS:GO erscheinen soll, ist es zudem besonders unwahrscheinlich, dass wir eine Konsolen-Version bekommen. Hierfür müsste Valve den Titel erst einmal auf moderne Konsolen portieren.

Auch der limitierte Test, an dem einige Spieler*innen aktuell teilnehmen können, findet bislang ausschließlich auf PC statt, speziell nur auf Windows-Computern.

Sollte es in Zukunft neue Informationen zu einer Konsolen-Version von Counter-Strike 2 geben, halten wir euch natürlich hier auf dem Laufenden.

Alle Infos und Neuerungen, die bereits zur Fortsetzung Counter-Strike 2 bekannt sind, könnt ihr hier nachlesen:

Counter-Strike 2 soll im Sommer 2023 erscheinen und als kostenloses Update für alle Spieler*innen von Counter-Strike: Global Offensive verfügbar sein. Aktuell läuft bereits ein limiterter Test, bei dem ihr die neuen Funktionen und die verbesserte Grafik des Spiels selbst unter die Lupe nehmen könnt – allerdings steht das nur ausgewählten Spieler*innen zur Verfügung.

Wollt ihr Counter-Strike 2 unbedingt auf Konsole spielen oder weicht ihr notfalls auch auf den PC aus?