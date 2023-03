Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) bekommt mit Counter-Strike 2 einen waschechten Nachfolger.

CS:GO ist das erfolgreichste Steam-Spiel und bekommt mit Counter-Strike 2 offiziell ein Sequel. Die Fortsetzung ist tendenziell eher eine Neuauflage oder Generalüberholung, kann jetzt aber schon von einigen Spieler*innen ausprobiert werden. Allerdings nur, wenn ihr im Vorfeld richtig viel CS:GO gespielt habt. Jetzt noch Spielzeit für Betakeys zu farmen, funktioniert laut Valve nicht.

CS:GO-Spielzeit Betakeys erhöhen kommt deutlich zu spät

Darum geht's: Valve hat Counter-Strike 2 mit einem Paukenschlag angekündigt. Gleichzeitig wurde eine geschlossene Beta-Phase gestartet, zu der allerdings nur ausgewählte Spieler*innen Zugang bekommen haben – diejenigen, die richtig viel CS:GO spielen.

Hier könnt ihr euch anschauen, was Counter-Strike 2 alles ändert:

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Fans farmen jetzt CS:GO-Spielzeit: Das hat dazu geführt, dass viele Leute, die dringend Counter-Strike 2 ausprobieren wollen, jetzt wie wild CS:GO spielen: Um ihre Spielzeit zu erhöhen und im Idealfall möglichst schnell noch Zugang zur CS2-Beta zu ergattern. Einige hängen wohl auch einfach nur auf den Matchmaking-Servern herum.

Aber das bringt nichts: Wie Counter-Strike 2-Entwicklerstudio (und Steam-Betreiber) Valve jetzt in einem Tweet klarstellt, hilft das nicht dabei, in die Beta zu kommen. Die Zeit, die dafür eine Rolle gespielt hat, war die Zeit, die ihr vor der Ankündigung in CS:GO verbracht habt, nicht die danach.

"Auf offiziellen Matchmaking-Servern in CS:GO nichts zu tun, erhöht nicht eure Chancen, es in den Limitierten CS2-Test zu schaffen. Die Spielzeit, die zählt, war die Spielzeit vor dem Start des Limitierten Tests."

Fans reagieren verzweifelt: Unter dem Tweet und anderswo im Netz häufen sich die Kommentare von Menschen, die gehofft hatten, so doch noch irgendwie in die geschlossene Beta zu kommen. Dementsprechend ernüchtert fallen die Reaktionen aus.

You’re telling me my 50 Danger Zone hours in the last 4 days doesn’t count…. — Knights (@KnightsGG) March 27, 2023

Wer wie und wann in die Beta von Counter-Strike 2 kommt, bleibt etwas undurchsichtig. Offenbar fühlen sich viele Spieler*innen ungerecht behandelt. Zumindest finden sich auch extrem viele Fans in den Kommentarspalten, die sich beklagen, keinen Beta-Zugang bekommen zu haben – trotz vieler Spielstunden in CS:GO, die locker in die Tausende gehen.

Habt ihr es in die Beta geschafft? Wie viele Spielstunden habt ihr in CS:GO auf dem Tacho?