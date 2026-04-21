Elden Ring-Film enthüllt kompletten Cast mit vielen Stars - und einen Schauspieler kennen wir schon aus The Last of Us

Der Cast des Elden Ring-Films steht fest.

Die Live Action-Adaption des FromSoftware-Hits Elden Ring nimmt so langsam Form an. Bandai Namco und das Filmstudio A24 haben nicht nur das konkrete Startdatum (Frühjahr 2028) bekanntgegeben, sondern auch den Cast des kommenden Dark Fantasy-Streifens enthüllt. Unter anderem dabei: Nick Offerman, den Fans von Videospielverfilmungen bereits bestens als Bill aus HBOs The Last of Us kennen.

Elden Ring-Film (2028) - Alle Schauspieler*innen im Überblick

1:03 Elden Ring Nightreign - Das Warten halt bald ein Ende: Release-Termin für den Duo-Modus steht fest

Autoplay

Hauptrolle: Kit Connor - bekannt aus Heartstopper

Kit Connor - bekannt aus Heartstopper Nick Offerman - bekannt aus The Last of Us von HBO

Cailee Spaeny - bekannt aus Alien: Romolus, Civil War

Ben Whishaw - bekannt aus Cloud Atlas, Das Parfum

Ruby Cruz - bekannt aus Bottoms, For All Mankind

Sonoya Mizuno - bekannt aus Ex Machina

Tom Burke - bekannt aus Furiosa: A Mad Max Saga

Emma Laird - bekannt aus 28 Years Later: The Bone Temple

Jonathan Pryce - bekannt aus Der Morgen stirbt nie, Die zwei Päpste

Havana Rose Liu - bekannt aus Bottoms, Lurker

Jefferson Hall - bekannt aus House of the Dragon

Peter Serafinowicz - bekannt aus Guardians of the Galaxy

John Hodgkinson - bekannt aus Napoleon

Der untere Reddit-Post zeigt euch den Elden Ring-Cast noch einmal mit Bildern:

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Bislang wissen wir allerdings weder, welche Elden Ring-Charaktere oben genannte Schauspieler*innen überhaupt verkörpern werden, noch, worum es in der Story des Films überhaupt gehen wird.

Polygon vermutet derweil, dass Kit Conner als Hauptcharakter des Films in die Rolle des Ritters Vyke schlüpfen könnte. Dessen Story gibt zumindest einen coolen Film-Plot her: Vyke ist der Charakter, der auf dem Cover von Elden Ring abgebildet ist und im Spiel selbst nur als optionaler Boss auftritt.

Vor dem eigentlichen Spielbeginn war kein anderer Charakter so nah dran, den Titel des Elden Lords zu erreichen, wie Vyke. Doch der Tarnished scheiterte letztendlich, weil er sich selbst opferte – womöglich für seine Geliebte oder weil er von einer anderen Macht geleitet wurde (via eldenring.fandom).

Starttermin: Bis der Elden Ring-Film dann tatsächlich über die Leinwand flimmert, dauert's aber noch ein Weilchen. Wie eingangs bereits erwähnt, haben Bandai Namco und das Filmstudio A24 mittlerweile das konkrete Startdatum für den Fantasystreifen kommuniziert, nämlich den 03. März 2028.

Die Dreharbeiten sind übrigens am gestrigen 20. April gestartet. Laut Hollywood-Reporter steht den Macher*innen für die Videospieladaption mehr als 100 Millionen US-Dollar Budget zur Verfügung. Alle weiteren bekannten Infos zum kommenden Elden Ring-Film findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

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