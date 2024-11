Start der Brettspielwoche bei GamePro: Zeit für Brettspiele!

Heute startet die Brettspiel-Themenwoche auf GamePro.de.

Brettspiele boomen! Diese zwei Wörter habe ich in den letzten Jahren schon häufiger geschrieben, der Trend hält aber weiterhin an. Erst Anfang Oktober drängelten sich 200.000 Besucher*innen durch die Messehallen in Essen, um dort die "Spiel", die größte Brettspiel-Messe der Welt zu besuchen.

Fest steht: Spätestens seit der Corona-Pandemie entdecken immer mehr Menschen analoge Spiele für sich und wie reizvoll es sein kann, an einem Tisch zusammen zu sitzen und ein "anfassbares" Spiel zu entdecken.

Empfehlungen, Empfehlungen, Empfehlungen

Auch deswegen haben wir – und insbesondere ich – in den vergangenen Monaten und Jahren auch auf GamePro.de immer mal wieder über Brettspiele geschrieben. In den kommenden Tagen wollen wir das aber ein bisschen intensiver machen, auch weil Herbst und Winter die Jahreszeiten sind, in denen ganz besonders viel (analog) gespielt wird.

Deshalb veröffentlichen wir nach und nach mehrere Empfehlunglisten für Brett- und Kartenspiele aus unterschiedlichen Kategorien. Außerdem stellen wir euch einige Spiele gesondert vor, darunter das aktuelle "Spiel des Jahres" sowie das aktuelle "Kinderspiel des Jahres".

Lasst euch überraschen! Einen Überblick, wann welcher Artikel erscheint, findet ihr unten.

Diese Listen und Artikel erscheinen im Rahmen der GamePro-Brettspielwoche

Freitag, 29.11.2024: 7 Cozy-Brettspiele, mit denen ihr es euch richtig gemütlich machen könnt

Samstag, 30.11.2024: 8 witzige Party-Brettspiele, mit denen ihr auch in großen Gruppen viel Spaß haben könnt

8 witzige Party-Brettspiele, mit denen ihr auch in großen Gruppen viel Spaß haben könnt Samstag, 30.11.2024: Meine Freunde wollten nie Sammelkartenspiele mit mir spielen – und dann kam Disney Villanous

Meine Freunde wollten nie Sammelkartenspiele mit mir spielen – und dann kam Disney Villanous Sonntag, 01.12.2024: 7 empfehlenswerte Brettspiele für zwei Personen

7 empfehlenswerte Brettspiele für zwei Personen Montag, 02.12.2024: 5 Kinder-Brettspiele, die auch für Erwachsene interessant sind

5 Kinder-Brettspiele, die auch für Erwachsene interessant sind Montag, 02.12.2024: Die Magischen Schlüssel im Brettspiel-Check: Ein hochverdienter Preisträger

Die Magischen Schlüssel im Brettspiel-Check: Ein hochverdienter Preisträger Dienstag, 03.12.2024: 6 Solo-Brettspiele, mit denen ihr euch auch alleine wunderbar die Zeit vertreiben könnt

6 Solo-Brettspiele, mit denen ihr euch auch alleine wunderbar die Zeit vertreiben könnt Mittwoch, 04.12.2024: 7 empfehlenswerte Reisespiele, die perfekt für unterwegs sind

7 empfehlenswerte Reisespiele, die perfekt für unterwegs sind Donnerstag, 05.12.2024: 5 spannende Exit/Escape-Room-Spiele, die echte Erlebnisse sind

5 spannende Exit/Escape-Room-Spiele, die echte Erlebnisse sind Freitag, 06.12.2024: 8 coole Koop-Spiele, in denen ihr gemeinnsam gewinnt oder verliert

8 coole Koop-Spiele, in denen ihr gemeinnsam gewinnt oder verliert Freitag, 06.12.2024: Sky Team im Brettspiel-Check

Noch ein ganz wichtiger Hinweis!

Es handelt sich bei unseren Artikeln um komplett persönliche Empfehlungen, also Spiele, die wir euch aus eigener Erfahrung ans Herz legen können. Das muss – wie immer bei Empfehlungen – nicht automatisch bedeuten, dass euch diese Spiele ebenfalls gefallen werden.

Betrachtet unsere Artikel dementsprechend vor allem als Inspiration, falls ihr euch für das Thema Brettspiele interessiert und möglicherweise überlegt, was ihr euch als nächstes kaufen oder verschenken könnt.

Viel Spaß mit unseren Brettspiellisten und Empfehlungen! Und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Spiele ihr zockt und empfehlen könnt!