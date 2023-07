Dorfromantik: Brettspiel-Version ist 'Spiel des Jahres 2023' und ein heißer Tipp für Koop-Fans

Dorfromantik: Das Brettspiel wurde zum Spiel des Jahres 2023 gekürt.

Das Aufbauspiel Dorfromantik sorgte im Jahr 2022 für Furore. In dem Titel des deutschen Studios Toukana Interactive baut ihr aus Sechseck-Pättchen nach und nach eine Landschaft, für das zusammenfügen größere Gebiete oder die Erfüllung von Quests gibt es Punkte. Der Titel wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Computerspielpreis.

Und ähnlich erfolgreich ist nun auch die ebenfalls im letzten Jahr erschienene Brettspiel-Umsetzung von Dorfromantik. Die wurde nämlich am Abend des 16. Juli zum "Spiel des Jahres 2023" gekürt. Der Kritikerpreis gehört zu den wichtigsten und bedeutendsten Brettspiel-Preisen der Welt und wird von einer Jury des Vereins Spiel des Jahres e.V. vergeben.

In der Begründung heißt es auf der offiziellen Seite des Vereins:

"'Dorfromantik' nimmt den Druck aus dem Alltag. Das kooperative Wohlfühlspiel steckt von Partie zu Partie neue, spannende Ziele, aber verlieren kann man nie."

Tobias Veltin Tobi fand seine Liebe zu Brettspielen im Jahr 2016 bei einem gemeinsamen Spieleabend mit Kollegen wieder. Seitdem wächst seit Sammung stetig an, die Spiel des Jahres-Gewinner der letzten Jahre finden sich allesamt in seinen Regalen. Auf GamePro.de gibt er regelmäßig Empfehlungen zu Brettspielen, zuletzt im Rahmen des Amazon Prime Day.

Das macht das Brettspiel anders als das Videospiel

Der wichtigste Unterschied – neben der Tatsache, dass alles "anfassbar" ist: die Brettspiel-Umsetzung ist kooperativ. Hier puzzlen also gleich mehrere Personen – Verlag Pegasus gibt bis zu 6 an – an den Landschaften.

Wie in der Vorlage wird auf Punkte gespielt, das Highscore-Element sorgt dann auch in der Gruppe für einen hohen Wiederspielreiz. Der ist allerdings auch durch neue Plättchen gegeben, die zunächst noch in kleinen Schachteln verborgen sind und erst durch bestimmte Erfolge bzw. Punktzahlen "freigespielt" werden.

Ich hatte das Spiel schon im Rahmen meiner Koop-Brettspiel-Liste empfohlen und halte Dorfromantik in seiner Kategorie für eine hervorragende Wahl. Denn hier baut man zusammen und ohne Druck eine schöne Landschaft zusammen, diskutiert am Tisch über die besten Anlegemöglichkeiten und freut sich im Idealfall, wenn am Ende der eigene Highscore geknackt wurde. Gerade für Kinder und Familien ist das wunderbar geeignet, für Vielspieler*innen dürfte Dorfromantik aber etwas zu seicht sein.

Auszeichnung oft ein Boost für Verkäufe

Der "Spiel des Jahres"-Preis wird seit 1979 vergaben und gilt als zuverlässiger Indikator für hervorragende Brettspiele eine Jahrgangs. Für die Verlage bedeutet die Auszeichung nicht nur, dass sie das bekannte Logo auf ihre Schachteln drucken dürfen, sondern auch die damit einhergehende steigende Nachfrage. Spiel des Jahres-Gewinnertitel werden meist deutlich häufiger gedruckt als vor einer Auszeichnung, was dann wiederum oft mit einem sinkenden Preis einher geht.

Neben dem "Spiel des Jahres" vergibt die Jury in jedem Jahr zudem auch ein "Kinderspiel des Jahres" sowie ein "Kennerspiel des Jahres", was die etwas komplexeren Spiele eines Jahrgangs berücksichtigt.