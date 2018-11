Das vielfach verschobene Action-Spiel Crackdown 3 hat einen Release-Termin. Wie Microsoft auf der X018 verkündete, erscheint der Titel am 15. Februar 2019.

Direkt im Game Pass: Wer Xbox Game Pass-Abonnent ist, kann den Titel bereits zum Launch ohne Zusatzkosten spielen.

Das steckt hinter dem Mehrspieler "Wrecking Zone"

Zusätzlich zum Termin bekommen wir außerdem einen Einblick in den Multiplayer-Modus "Wrecking Zone".

Darum geht es: Hierbei müssen sich zwei Teams aus jeweils fünf Spielern gegenseitig auseinander nehmen, in dem sie in einem vollständig zerstörbaren Kampf-Areal aufeinander losgehen, sowohl zu Land als auch in der Luft.

Der untere neue Gameplay-Trailer stellt euch den Modus genauer vor: