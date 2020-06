Heute wird Crash Bandicoot 4 enthüllt: Erster Teaser ist schon da

Dass ein neues Crash Bandicoot-Spiel vor der Tür steht, ist schon länger ein offenes Geheimnis. Nach zahlreichen Leaks und einem mysteriösen Puzzle lässt Activision nun aber den Vorhang fallen und bestätigt die Existenz von Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Crash Bandicoot 4 bestätigt: Erster Hauptableger seit 22 Jahren

In einem Tweet nennt der Publisher nicht nur den Namen des Spiels, sondern verrät auch, dass wir schon heute mehr zum Spiel erfahren werden. Crash Bandicoot 4 soll nämlich heute, am Montag, dem 22. Juni um 17 Uhr deutscher Zeit enthüllt werden.

??? Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise ? pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Zurück zu den Anfängen: Das Teaser-Video verrät uns zwar nichts über das Spiel, allerdings ist es kein Zufall, dass hier jemand in einem übergroßen Crash Bandicoot-Kostüm sitzt. So wurde der Beuteldachs nämlich in den 1990er Jahren prominent beworben. Es scheint also deutlich zu sein, dass der "Geist" der ersten drei Crash-Ableger heraufbeschworen werden soll.

Mit "Offizieller Reveal > Leaks" nimmt der Teaser zudem klar Bezug auf die Leaks der letzten Tage und Wochen. Wir können also davon ausgehen, dass die bisherigen Gerüchte zu Crash Bandicoot 4 durchaus Glaubwürdigkeit besitzen. Und die hatten es zuletzt in sich.

Crash Bandicoot 4: Leak deutet Release im Oktober an

Jede Menge Leaks: So gab es einerseits ein Listing von Crash Bandicoot 4: It's About Time auf dem taiwanesischen Rating Board zu sehen, wo auch angebliche Packshots für die PS4- und Xbox One-Versionen zu finden waren. (via Gematsu)

Darüber hinaus wurden dann auch noch jede Menge Screenshots geleakt - auf einem davon war dann auch ein Release-Termin zu sehen. Demnach erscheint Crash Bandicoot 4: It's About Time am 9. Oktober 2020. Was aber wirklich hinter dem Spiel steckt, erfahren wir heute Abend um 17 Uhr. Dann sollte endlich Klarheit herrschen. (via WCCFtech)

Seid ihr schon gespannt auf Crash Bandicoot 4?