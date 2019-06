Crash Team Racing - Erste Gratis-Inhalte erscheinen Anfang Juli

Kaum ist Crash Team Racing Nitro-Fueled für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen, gibt es auch schon bald die ersten Gratis-Inhalte für den Fun Racer. Wir verraten, was euch erwartet und was die Entwickler in den kommenden Monaten geplant haben.

Wann erscheint das Update? Bereits kommende Woche am 03. Juli.

Strecke: Zwielichttour

Zwielichttour Fahrerin: Tawna

Tawna Items: Karts, Skins, Sticker, Lackierungen

Start der Grand Prix-Season

Im Mittelpunkt der neuen Inhalte steht jedoch der Nitro Tour Grand Prix. Hier sammelt ihr in speziellen Herausforderungen Nitro Punkte und könnt so die oben aufgeführten Items freischalten.

Ein wichtiger Hinweis: Fahrerin Tawna und die Items könnt ihr nur innerhalb eines begrenzten Zeitraums durch Abschluss der Grand Prix-Herausforderungen freischalten. Am Ende der Season verschwinden sie wieder.

Was euch sonst noch erwartet

Neben den Gratis-Inhalten werden die Entwickler auch noch ein paar kleinere Anpassungen am Spiel vornehmen.

Podium-Animationen in Online-Matches

Erhalt von Wumpa Coins wird angepasst

Charakter-Icons zeigen den ausgewählten Skin

Höhere Online-Stabilität und Beseitigung kleinerer Bugs

Game Breaking-Bug wird beseitigt

Auf der PS4 gibt es aktuell einen Bug, der euren Spielstand beschädigen kann. Das passiert, solltet ihr zu viele Geister im Modus Time Trials fangen.

Entwickler Beenox will das Problem mit dem kommenden Update jedoch beheben.

"Wir arbeiten aktuell daran dieses Problem mit dem kommenden Patch zu beheben. Bis dahin raten wir Spielern auf der PS4 den Modus zu meiden. "

Zukünftige Gratis-Inhalte

Was Spieler von Crash Team Racing in den kommenden Wochen und Monaten erwartet, haben die Entwickler bereits in einer Roadmap vorgestellt, die ihr hier sehen könnt:

So dürfen wir uns zukünftig unter anderem auf Spyro the Dragon als spielbaren Charakter freuen. Wann die weiteren Inhalte erscheinen, ist aktuell noch nicht klar. Wir gehen jedoch stark davon aus, dass alle drei großen Updates noch 2019 ins Spiel kommen.

Freut ihr euch auf die Gratis-Inhalte und wie gefällt euch CTR bislang?