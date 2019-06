Crash Team Racing Nitro-Fueled: Alle Cheats & wie ihr sie eingebt

Crash Team Racing Nitro-Fueled ist nicht nur das Remake des kultigen PS1-Klassikers - die Neuauflage fühlt sich auch wie ein Videospiel aus dem Jahre 1999. Und da dürfen Cheat Codes natürlich nicht fehlen.

Falls ihr euch im neuen Crash Team Racing einen kleinen Vorteil verschaffen wollt, haben wir hier alle bisher bekannten Cheats des Remakes für euch in der Übersicht. Wir liefern für jede Plattform die korrekte Eingabemethode,

ACHTUNG: Auch wenn es natürlich verlockend ist, die Cheats einzusetzten, solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass auch Nachteile entstehen. Solange die Cheats aktiviert sind, könnt ihr keine Trophäen, Wumpa-Münzen oder Highscores einsammeln. Penta Penguin ist hier die Ausnahme von der Regeln.



Sobald ihr den Abenteuermodus aktiviert oder ein Online-Rennen startet, werden die eingegebenen Cheats automatisch wieder deaktiviert.

Alle Cheats für Crash Team Racing Nitro-Fueled für PS4, Xbox One & Switch

So gebt ihr Cheats ein: Egal ob ihr Crash Team Racing Nitro-Fueled auf der PS4, der Xbox One oder der Nintendo Switch spielt, überall müsst ihr für die Eingabe von Cheats in das Hauptmenü. Dort haltet ihr dann je nach Konsole die Bumber eures Controllers gedrückt.

PS4 (L1 + R1)

(L1 + R1) Xbox One (LB + RB)

(LB + RB) Switch (L + R)

Jetzt könnt ihr folgende Tastenkombinationen eingeben, um bestimmte Inhalte freizuschalten oder Vorteile zu ergattern.

Bonus-Fahrer: Penta Penguin

Um den kleinen Pinguin, der im Originals aus dem Spiel geschnitten wurde, für das Remake freizuschalten, müsst folgenden Cheat eingeben. Einen anderen Weg an Penta zu kommen gibt es nicht.

PS4: Runter, Rechts, Dreieck, Runter, Links, Dreieck, Hoch

Runter, Rechts, Dreieck, Runter, Links, Dreieck, Hoch Xbox One: Runter, Rechts, Y, Runter, Links, Y, Hoch

Runter, Rechts, Y, Runter, Links, Y, Hoch Switch: Runter, Rechts, X, Runter, Links, X, Hoch

Unendlich Wumpa-Früchte

Mit diesem Cheat verfügt ihr ständig über die volle Menge an Wumpa-Früchten. Damit seid ihr während jedes Rennens aufgeladen und fahrt somit schneller und eure Waffen werden stärker, bzw. bekommen Zusatzeffekte.

Alle Konsolen: Runter, Rechts, Rechts, Runter, Runter

Unendlich Turbo-Items

Wenn ihr folgende Tastenkombinationen eingebt, habt ihr stets ein Turbo-Item zur Hand, das ihr via Knopfdruck auf die Taste für die Power-ups zünden könnt.

PS4: Dreieck, X, Rechts, Links, Links, Dreieck, X

Dreieck, X, Rechts, Links, Links, Dreieck, X Xbox One: Y, A, Rechts, Links, Links, Y, A

Y, A, Rechts, Links, Links, Y, A Switch: X, B, Rechts, Links, Links, X, B

Unendlich Bomben

Dieser Cheat gibt euch rollende Bomben ohne Ende. Wie die regulären Bomben könnt ihr sie beim Fahren nach vorn oder hinter euch werfen.

PS4: Dreieck, Rechts, Runter, Rechts, Hoch, Dreieck, Links

Dreieck, Rechts, Runter, Rechts, Hoch, Dreieck, Links Xbox One: Y, Rechts, Runter, Rechts, Hoch, Y, Links

Y, Rechts, Runter, Rechts, Hoch, Y, Links Switch: X, Rechts, Runter, Rechts, Hoch, X, Links

Unendlich Aku Aku-Masken

Auch hier ist der Code selbsterklärend. Bei Eingabe erhaltet ihr unendlich Masken, mit denen ihr durch das gegnerische Fahrerfeld brettern könnt, um die Konkurrenz auszuschalten.

PS4: Links, Dreieck, Rechts, Links, Kreis, Rechts, Runter, Runter

Links, Dreieck, Rechts, Links, Kreis, Rechts, Runter, Runter Xbox One: Links, Y, Rechts, Links, B, Rechts, Runter, Runter

Links, Y, Rechts, Links, B, Rechts, Runter, Runter Switch: Links, X, Rechts, Links, A, Rechts, Runter, Runter

Unsichtbarkeit

Mit diesem Cheat werden alle menschlichen Fahrer unsichtbar. Und das gilt auch für zielsuchende Waffen wie die Raketen - damit werden ihr niemals erwischt.

Alle Konsolen: Hoch, Hoch, Runter, Rechts, Rechts, Hoch

Stärkere Turbo-Felder

Wenn ihr diesen Cheat aktiviert, werden alle Turbo-Felder in Crash Team Racing Nitro-Fueled besonders stark. Beim Drüberfahren erhaltet ihr also mehr Boost und springt bei entsprechenden Rampen weiter.

PS4: Dreieck, Rechts, Rechts, Kreis, Links

Dreieck, Rechts, Rechts, Kreis, Links Xbox One: Y, Rechts, Rechts, B, Links

Y, Rechts, Rechts, B, Links Switch: X, Rechts, Rechts, A, Links

Super-Maschinenturbo

Mit diesem Cheat fährt euer Kart konstant im Turbo-Modus, ohne dass ihr dafür ein Item einsetzen müsst.

PS4: Hoch, Hoch, Links, Rechts, Dreieck, Runter, Rechts, Runter

Hoch, Hoch, Links, Rechts, Dreieck, Runter, Rechts, Runter Xbox One: Hoch, Hoch, Links, Rechts, Y, Runter, Rechts, Runter

Hoch, Hoch, Links, Rechts, Y, Runter, Rechts, Runter Switch: Hoch, Hoch, Links, Rechts, X, Runter, Rechts, Runter

Jedes Rennen hat nur eine Runde

Wer keine Lust auf lange Rennen hat, kann mit diesem Cheat dafür sorgen, dass jedes Rennen oder Fahrevent nur aus einer einzigen Runde besteht. Wer hier keinen guten Start hat, hat schon verloren.

PS4: Runter, Hoch, Runter, Runter, Rechts, Hoch, Runter, Rechts, Dreieck, Runter

Runter, Hoch, Runter, Runter, Rechts, Hoch, Runter, Rechts, Dreieck, Runter Xbox One: Runter, Hoch, Runter, Runter, Rechts, Hoch, Runter, Rechts, Y, Runter

Runter, Hoch, Runter, Runter, Rechts, Hoch, Runter, Rechts, Y, Runter Switch: Runter, Hoch, Runter, Runter, Rechts, Hoch, Runter, Rechts, X, Runter

Jede Strecke wird zur Eisstrecke

Es fällt zwar kein Schnee, aber mit diesem Cheat verhält sich trotzdem jede Strecke im Spiel, als wäre sie aus Eis. Inklusive extrem rutschigen Straßen.

PS4: Runter, Links, Rechts, Runter, Rechts, Kreis, Dreieck, Runter

Runter, Links, Rechts, Runter, Rechts, Kreis, Dreieck, Runter Xbox One: Runter, Links, Rechts, Runter, Rechts, B, Y, Runter

Runter, Links, Rechts, Runter, Rechts, B, Y, Runter Switch: Runter, Links, Rechts, Runter, Runter, A, X, Runter

Viel Spaß!