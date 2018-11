Game Awards 2018 - Gerüchteküche brodelt: Was erwartet uns?

Nächste Woche werden die Game Awards 2018 verliehen. Neben der Preisverleihung und Siegerehrung gibt es bei dem Event aber auch noch einige Neuigkeiten.

Wie wir seit gestern wissen, stehen uns sogar gleich zehn Ankündigungen zu neuen Titeln ins Haus. Dazu gesellen sich auch noch Updates zu bereits veröffentlichten Spielen.

Dementsprechend wild brodelt jetzt die Gerüchteküche: Welche Titel werden gezeigt und was erwartet uns? Wir nehmen uns drei vielversprechende Kandidaten zur Brust.

Streng genommen handelt es sich dabei nicht um eine Neuankündigung. Metroid Prime 4 wurde immerhin bereits offiziell angekündigt, aber immer noch nicht richtig enthüllt.

