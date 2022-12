Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion-Spielzeit und alle Kapitel in der Übersicht

Crisis Core: Final Fantasy 7 ist die überarbeitete Fassung des PSP-Klassikers, der jetzt nach knapp 15 Jahren endlich für moderne Konsolen erscheint. Hier erfahrt ihr, wie lange ihr für Zacks Abenteuer braucht und welche optionalen Inhalte euch erwarten.

Spielzeit von Crisis Core: FF7 Reunion

Story-Spielzeit: 16 bis 18 Stunden

16 bis 18 Stunden Story + die wichtigsten Nebenmissionen: 30 Stunden

30 Stunden 100% Completionist: 60-70 Stunden

60-70 Stunden Platin-Trophäe: 40-50 Stunden

Mit 16 bis 18 Stunden für die Hauptstory ist Crisis Core im Vergleich zu anderen JRPGs erstaunlich kurz. Allerdings zeigen sich hier auch die PSP-Wurzeln des Spiels, denn an der Story selbst wurde im Remaster nichts verändert. Lediglich die kürzeren Ladezeiten und überspringbaren Sequenzen kürzen die Spielzeit noch etwas ein.

Zeitfresser Nebenmissionen: Die Nebenmissionen nehmen einiges an Zeit in Crisis Core ein, immerhin gibt es 300 von ihnen. Sie sind aber allesamt kurz und dauern nie mehr als fünf Minuten. Wollt ihr aber alle Beschwörungen, Ausrüstungsplätze und die beste Ausrüstung des Spiels, kommt ihr um einige Nebenmissionen nicht herum.

Platin braucht Zeit: Wollt ihr euch die Platin-Trophäe holen, müsst ihr noch einiges mehr an Spielzeit einplanen. Dafür müsst ihr nämlich so gut wie alles absolvieren, was das Spiel zu bieten hat und viele Trophäen könnt ihr verpassen.

Alle Kapitel von Crisis Core: FF7 Reunion

Insgesamt gibt es 11 Kapitel in Crisis Core: FF7 Reunion, wenn man den Prolog mitzählt. Nach der kurzen Einführung gibt es also noch 10 nummerierte Kapitel.

So lang dauern die Kapitel: Die Länge der einzelnen Kapitel variiert zwischen jeweils etwa ein bis zwei Stunden, wenn ihr keine Nebenmissionen abschließt. Eine Ausnahme ist hier der Prolog, der dauert euch nur knapp 20 Minuten.

Was alles im Remaster neu ist, könnt ihr auch im Test-Video sehen:

10:54 Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

Gibt es ein New Game Plus?

Ja, Crisis Core hat einen New Game Plus-Modus. Den startet ihr, indem ihr einen abgeschlossenen Speicherstand aus dem Menü ladet. Im NG+ könnt ihr dann mit nahezu eurer kompletten freigeschalteten Ausrüstung und Materia das Spiel noch einmal erleben. Abseits davon ändert sich in dem Modus aber nichts am Spiel.