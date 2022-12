Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion-Trophäen: Passt auf, denn Platin könnt ihr schnell verpassen

Mit Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion kommt der PSP-Titel jetzt endlich auch als Remaster für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Dabei könnt ihr auf Konsole auch wieder Trophäen und Erfolge freischalten. Wollt ihr euch auf PlayStation allerdings die Platin sichern, müsst ihr nicht nur viel Zeit investieren, sondern auch gut aufpassen. Die meisten Trophäen sind nämlich verpassbar.

So schwer ist die Platin in Crisis Core

Die Platin-Trophäe braucht in Crisis Core hauptsächlich Zeit. Zwar müsst ihr das Spiel nur einmal beenden, allerdings könnt ihr fast alle der Trophäen verpassen, wenn ihr nicht aufpasst. Mehrere sind nämlich an eine bestimmte Handlung innerhalb eines Kapitels gekoppelt. Außerdem gibt es einige Missionen, die ihr bis zum Ende von Kapitel 7 angenommen haben müsst, da ihr das sonst nicht mehr tun könnt.

NG+ hilft wenig: In Crisis Core gibt es keine eigene Kapitelauswahl, habt ihr in einem Durchlauf also etwas verpasst, müsst ihr bis zum nächsten Durchlauf warten oder einen alten Spielstand laden. Auch das New Game Plus hilft hier kaum. Ihr nehmt zwar eure Ausrüstung in den neuen Durchlauf mit, allerdings nicht euren Fortschritt bei den Missionen.

Trick für den Schwierigkeitsgrad: Zwar müsst ihr das Spiel eigentlich im Schwierigkeitsgrad "schwierig" beenden, aber hier gibt es zum aktuellen Zeitpunkt einen Trick. Ihr könnt nämlich einfach auf normal spielen und den Schwierigkeitsgrad vor dem Endboss hochstellen und solltet trotzdem die Trophäe erhalten.

Das sind alle Trophäen für Crisis Core: FF7 Reunion

Insgesamt gibt es 51 Trophäen im Spiel: einmal Platin, drei mal Gold, fünf mal Silber und ganze 42 Bronze-Trophäen.

Achtung Spoiler: Die Namen und Beschreibungen der Trophäen verraten verschiedene Ereignisse der Story, seid also vorsichtig, wenn ihr mit dem Spiel noch nicht durch seid.

Platin

Mein lebendes Vermächtnis: Du hast alle Trophäen erhalten.

Gold

Mission erfüllt : Du hast alle Missionen abgeschlossen.

: Du hast alle Missionen abgeschlossen. Bezwinger der Göttin: Du hast Minerva besiegt.

Du hast Minerva besiegt. Legendärer SOLDAT: Du hast das Spiel im Modus "Schwierig" abgeschlossen.

Silber

Dank dir, Zack : Du hast Kapitel 10 abgeschlossen.

: Du hast Kapitel 10 abgeschlossen. Grenzenlose Macht: Du hast einem Gegner 99.999 Schaden zugefügt.

Du hast einem Gegner 99.999 Schaden zugefügt. Meister der DBW : Du hast 100% bei allen DBW-Elementen erreicht.

: Du hast 100% bei allen DBW-Elementen erreicht. Einfach Genji-al: Du hast die komplette Genji-Ausrüstung erhalten.

Du hast die komplette Genji-Ausrüstung erhalten. Blumen für Midgar: Du hast jede Art von Blumenwagen gebaut.

Bronze

Trage Träume im Herzen : Du hast den Prolog abgeschlossen.

: Du hast den Prolog abgeschlossen. Er würde uns nie verraten : Du hast Kapitel 1 abgeschlossen.

: Du hast Kapitel 1 abgeschlossen. Wir sind keine Monster : Du hast Kapitel 2 abgeschlossen.

: Du hast Kapitel 2 abgeschlossen. Engel haben nur einen Traum : Du hast Kapitel 3 abgeschlossen.

: Du hast Kapitel 3 abgeschlossen. Wo sind sie nur hin? : Du hast Kapitel 4 abgeschlossen.

: Du hast Kapitel 4 abgeschlossen. Bewahrt eure SOLDAT-Ehre: Du hast Kapitel 5 abgeschlossen.

Du hast Kapitel 5 abgeschlossen. Ist Genesis wirklich tot? : Du hast Kapitel 6 abgeschlossen.

: Du hast Kapitel 6 abgeschlossen. Ich kehre Shinra vielleicht den Rücken: Du hast Kapitel 7 abgeschlossen.

Du hast Kapitel 7 abgeschlossen. Ich komm vorbei: Du hast Kapitel 8 abgeschlossen.

Du hast Kapitel 8 abgeschlossen. Wir sind alle Helden: Du hast Kapitel 9 abgeschlossen.

Du hast Kapitel 9 abgeschlossen. Kommt und holt's euch!: Du hast deinen ersten Kampf gewonnen.

Du hast deinen ersten Kampf gewonnen. SOLDAT-Ehre über alles: Du hast deinen ersten Limitrausch eingesetzt.

Du hast deinen ersten Limitrausch eingesetzt. Perfekte Materia-Fusion: Du hast deine erste Materia-Fusion durchgeführt.

Du hast deine erste Materia-Fusion durchgeführt. Hart am Limit: Du hast alle DBW-Bilder erhalten.

Du hast alle DBW-Bilder erhalten. Abgeschlossene Missionen: 25%: Du hast 25% der Missionen abgeschlossen.

Du hast 25% der Missionen abgeschlossen. Abgeschlossene Missionen: 50%: Du hast 50% der Missionen abgeschlossen.

Du hast 50% der Missionen abgeschlossen. Abgeschlossene Missionen: 75%: Du hast 75% der Missionen abgeschlossen.

Du hast 75% der Missionen abgeschlossen. Kaufrausch: Du hast alle Läden freigeschaltet.

Du hast alle Läden freigeschaltet. Postfach voll: Du hast Mails von allen Absendern erhalten.

Du hast Mails von allen Absendern erhalten. Held des Wutai-Krieges?: Du hast die höchste Bewertung von Lazard für den Sturm der Tamblin-Festung erhalten.

Du hast die höchste Bewertung von Lazard für den Sturm der Tamblin-Festung erhalten. Fanklub-Fanatiker : Du bist allen Fanklubs beigetreten.

: Du bist allen Fanklubs beigetreten. Meister der Makonite: Du hast das Materia-Labor vor der Schließung bewahrt.

Du hast das Materia-Labor vor der Schließung bewahrt. Die Schätze Banoras: Du hast vor dem Luftschlag in Banora alle Gegenstände gesammelt und Angeals Haus erreicht.

Du hast vor dem Luftschlag in Banora alle Gegenstände gesammelt und Angeals Haus erreicht. Held in der Not: Du hast während des Angriffs auf das Shinra-Gebäude in Kapitel 3 alle Hilfsbedürftigen gerettet.

Du hast während des Angriffs auf das Shinra-Gebäude in Kapitel 3 alle Hilfsbedürftigen gerettet. Ein wahrer SOLDAT : Du hast alle Simulationskämpfe im Trainingsraum gewonnen.

: Du hast alle Simulationskämpfe im Trainingsraum gewonnen. Exakte Regeneration: Du hast 100% Mako-Ladung mit dem Mako-Regenerator erreicht.

Du hast 100% Mako-Ladung mit dem Mako-Regenerator erreicht. Sehr vielversprechend: Du wurdest von Hojo in der Fusionskammer als "sehr vielversprechendes SOLDAT-Mitglied" bezeichnet.

Du wurdest von Hojo in der Fusionskammer als "sehr vielversprechendes SOLDAT-Mitglied" bezeichnet. Zellenbesichtigung: Du hast auf der 67. Etage des Shinra-Gebäudes alle Zellen überprüft.

Du hast auf der 67. Etage des Shinra-Gebäudes alle Zellen überprüft. Wutais Erzfeind: Du hast alle Wutai-Spione enttarnt, die Midgar infiltrieren.

Du hast alle Wutai-Spione enttarnt, die Midgar infiltrieren. Treuer Fan: Du hast allen Fanklubs geholfen, ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Du hast allen Fanklubs geholfen, ihre Aktivitäten fortzusetzen. Sieben Wunder auf einen Streich : Du hast das Rätsel hinter allen sieben Wundern von Nibelheim gelüftet.

: Du hast das Rätsel hinter allen sieben Wundern von Nibelheim gelüftet. Im Bann : Du hast den Weg zum Bannkerker geöffnet.

: Du hast den Weg zum Bannkerker geöffnet. Entschärft: Du hast alle Geschosse zerstört.

Du hast alle Geschosse zerstört. Der richtige Riecher : Du hast das Parfüm mit der idealen Ölmenge gemischt.

: Du hast das Parfüm mit der idealen Ölmenge gemischt. Bingo!: Du hast beim Rat-die-Zahl-Spiel die richtige Zahl erraten.

Du hast beim Rat-die-Zahl-Spiel die richtige Zahl erraten. Rekordverdächtig : Deine Leistung beim Materia-Sammeln wurde für "rekordverdächtig" befunden.

: Deine Leistung beim Materia-Sammeln wurde für "rekordverdächtig" befunden. Kniebeugen bis zum Umfallen : Du hast beim Fitness-Check über den Rang 2-SOLDATEN triumphiert.

: Du hast beim Fitness-Check über den Rang 2-SOLDATEN triumphiert. Wie ein Schatten: Du hast die Mako-Förderanlage infiltriert, ohne ein einziges Mal entdeckt zu werden.

Du hast die Mako-Förderanlage infiltriert, ohne ein einziges Mal entdeckt zu werden. Standhafter Verteidiger : Du hast während der sicherung der Verteidigungslinie Junons alle Gegner besiegt.

: Du hast während der sicherung der Verteidigungslinie Junons alle Gegner besiegt. Zack der Scharfschütze : Du hast keinen einzigen Flakbot entkommen lassen.

: Du hast keinen einzigen Flakbot entkommen lassen. Mit allen Wassern gewaschen : Du hast am Wasserfall in den Hügeln bei Gongaga zehn Kisten gesammelt.

: Du hast am Wasserfall in den Hügeln bei Gongaga zehn Kisten gesammelt. Füreinander geschaffen: Bruno hat dir gesagt, dass Aerith und du "ein schönes Paar" abgebt.

Wie Crisis Core Reunion im GamePro-Test abschneidet, könnt ihr hier sehen:

10:54 Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

So lange braucht Platin in Crisis Core

Wollt ihr euch alle Trophäen in Crisis Core: FF7 Reunion sichern, müsst ihr einiges an Zeit einrechnen. Knapp 40 bis 50 Stunden solltet ihr brauchen, wenn ihr keine der Trophäen unterwegs verpasst. Wollt ihr außerdem wissen, wie lange ihr für die Story und Extras braucht, haben wir hier die Spielzeit-Übersicht zu Crisis Core Reunion für euch.

Wollt ihr euch die Platin-Trophäe für Crisis Core: FF7 Reunion holen?