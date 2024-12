Crunchyroll bringt den neuesten Attack on Titan-Film nach Deutschland – aber ihr könnt ihn nicht streamen!

Der neueste Attack on Titan kommt schon nächstes Jahr zu uns. (Bild: © Hajime Isayama/ Mappa)

Attack on Titan gehörte zu den bedeutendsten Anime und Manga-Werken der letzten 20 Jahre Die Serie, auch bekannt unter dem japanischen Namen Shingeki no Kyojin wurde sogar lange Zeit im Guinness Buch der Rekorde als beliebteste Anime-TV-Serie aller Zeiten gelistet. .

Am 5. November 2023 wurde die letzte Folge des Animes ausgestrahlt und seither gab es keine neuen Infos mehr zur Serie. Stattdessen wurde ein Film angekündigt, der die zwei finalen Folgen des Animes zusammenfasst.

Zunächst war die Adaption aber auch nur für Japan geplant. Nun hat Crunchyroll sich die Filmrechte für Attack on Titan: The Last Attack gesichert und bringt den Streifen auch nach Deutschland – Aber gemütlich auf der Couch schauen, geht trotzdem nicht

Attack on Titan: The Last Attack kommt schon Anfang 2025, aber nur in ausgewählte deutsche Kinos

Crunchyroll gab am 6. Dezember 2024 bekannt, die internationalenFfilmlizenz an Attack on Titan: The Last Attack erworben zu haben. Zusammen mit Sony Pictures Entertainment will der Streaminganbieter den Film schon Anfang 2025 in die Kinos bringen.

Zu den Ländern, in denen der Film gezeigt wird, gehört auch Deutschland. Die Termine für die Ausstrahlung stehen noch aus.

Laut Crunchyroll wird es den monumentalen Film vorerst nur im Kino geben. Der Streamingdienst gab nicht bekannt, ob Attack on Titan: The Last Attack nach der Ausstrahlung auch zum Streamen verfügbar sein wird.

Für Fans der Serie, die das epische Ende von Hajime Isayama in dieser Film-Version sehen wollen, könnten alsoleer ausgehen. Zumindest, wenn keine weitere offizielle Ankündigung des Streaminganbieters folgt.

Was erwartet euch bei Attack on Titan: The Last Attack genau?

Scheinbar handelt es sich hierbei laut Crunchyroll selbst um eine überarbeitete und zusammengeschnittene Version der letzten zwei Folgen der Anime-Serie. Das Besondere an der Sache ist jedoch, dass es zusätzlich auch neue Szenen nach dem Film geben wird, wie es in der japanischen Ausstrahlung schon gezeigt wurde.

Sollten ihr euch jedoch nicht sonderlich für die Zusatzszenen interessieren, so könnt ihr euch die originalen zwei letzten Folgen auch einfach beim Streaminganbieter anschauen.

Achtung Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt wird kurz inhaltlich aufgegriffen, worum es in den letzten zwei Folgen von Attack on Titan geht.

Das Erdrumoren nimmt seinen Lauf. (Bild: © Hajime Isayama/ Mappa)

Worum geht’s in den letzten zwei Folgen von Attack on Titan? In den letzten zwei Episoden der Anime-Serie von Attack on Titan dreht sich alles um den Kampf gegen Eren, der zuvor sich als größter Feind der Menschheit enthüllt hat.

Er hat das Erdrumoren ausgelöst, bei dem viele Titanen alles und jeden niedertrampeln, der sich ihnen in den Weg stellt. Um ihn davon abzuhalten, noch mehr Menschen zu nehmen, müssen Mikasa und die anderen einen schweren Entschluss fassen: Sie müssen ihn umbringen.

Die zwei letzten Folgen von Attack on Titan sind länger als die gängigen Anime-Episoden und sind jeweils über eine Stunde lang.

Auf Crunchyroll könnt ihr drei Staffeln der Serie auf Deutsch oder in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln bei Crunchyroll anschauen. Die erste Staffel ist leider bei keinem Streaminganbieter aktuell in Deutschland verfügbar.

Werdet ihr euch den Film von Attack on Titan anschauen und wie ist eure Meinung generell zu Anime-Filmen, die die Serie zusammenfassen?