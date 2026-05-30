Hit-Anime von 2024 stellt neuen Rekord auf und ist nun der erfolgreichste Anime Crunchyrolls aller Zeiten

Von dieser beliebten Anime-Serie habt ihr sicherlich die letzten Jahre immer wieder gehört. Der Rekord war nur eine Frage der Zeit.

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Myki Trieu
30.05.2026 | 06:31 Uhr

Bei der hohen Zahl fallen sogar Ruffy die Augen aus dem Kopf. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Bei der hohen Zahl fallen sogar Ruffy die Augen aus dem Kopf. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Crunchyroll hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Hit-Animes veröffentlicht, darunter Die Tagebücher der Apothekerin, Jujutsu Kaisen, Frieren: Beyond Journey's End und Attack on Titan.

Ein absoluter Fan-Favorit hat nun jedoch einen neuen Rekord aufgestellt: Mit über einer Million Bewertungen ist Solo Leveling aktuell der erfolgreichste und beliebteste Anime auf Crunchyroll – wirklich überraschend ist das nicht.

Solo Leveling überholt sogar One Piece und Jujutsu Kaisen

Am 27. Mai 2026 hat die beliebte Action-Anime-Serie Solo Leveling einen neuen bedeutenden Meilenstein erreicht und sogar einen Rekord aufgestellt. Solo Leveling ist der erste Anime, der auf Crunchyroll die 1-Millionen-Marke an Bewertungen geknackt hat und das ist noch nicht alles.

Mit einem Prozentsatz von 95 % an 5-Sterne-Bewertungen und einem nahezu perfekten gesamtem Score von 4,9 ist Solo Leveling der erfolgreichste und beliebteste Anime auf Crunchyroll.

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Nicht einmal Fan-Favoriten oder langjährige Serien wie Jujutsu Kaisen und One Piece haben diesen Meilenstein auf Crunchyroll erreicht. 

Jujustu Kaisen muss sich mit über 785.700 Bewertungen und einem Score von 4,9 mit dem zweiten Platz zufriedengeben, während sich One Piece mit über 818.600 Bewertungen und einem Score von 4,8 auf dem dritten Platz befindet. 

Selbst der offizielle Anime des Jahres My Hero Academia muss sich mit“nur” 432.900 Bewertungen und einem Score von 4,7 noch weiter hinten anstellen.

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Die Exklusivität und die zweite Season haben zum Erfolg beigetragen

Abseits von Solo Levelings großer Beliebtheit wegen der epischen Kampfszenen, des kühnen Protagonisten, der eigentlich nie verliert und der generellen Power-Fantasy, hat der Anime dank seiner Exklusivität solche großen Zahlen auf Crunchyroll erreicht.

Denn im Vergleich zu One Piece, Jujutsu Kaisen und beispielsweise Dan Da Dan, die auch bei anderen Streaminganbietern verfügbar sind und waren, gab es Solo Leveling seit Release nur auf Crunchyroll zu sehen.

Dazu kommt, dass Solo Levelings zweite Season “Arise from the Shadow” zu Release ebenfalls massiven Erfolg gefeiert und somit die Beliebtheit der Anime-Serie noch weiter an die Spitze getrieben hat. 

Immerhin konnte sich Solo Leveling dadurch bei den Crunchyroll Anime Awards letztes Jahr den Titel des Anime des Jahres schnappen.

Wie hat euch Solo Leveling gefallen und welcher Charakter ist euer absoluter Favorit neben Jin-Woo?

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