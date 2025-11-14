Läuft gerade Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee
Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee

Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee

Myki Trieu
14.11.2025 | 13:45 Uhr

Netmarble enthüllt im neuen Trailer zu Solo Leveling: Karma erste Gameplay-Szenen des kommenden Action-Roguelite-Rollenspiels. Die erinnern stark an Hades und Spieler*innen schlüpfen in die Rolle des Serien-Protagonisten und Schattenmonarchen Jinwoo Sung.

Solo Leveling: Karma erzählt die noch nie zuvor gezeigte Geschichte des Kriegs der Monarchen und gegen welche mächtigen Gegner Jinwoo kämpfen musste.

Solo Leveling: Karma erscheint  2026 für iOS- und Android-Geräte sowie den PC.
