Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe war überhaupt nicht begeistert von seiner Frisur in Der Feuerkelch: "Das kann doch nicht euer Ernst sein"

Mit so Frisuren ist es eher schwieriger Mädchen kennenzulernen. (Bild: Warner Bros.)

Wer an Harry Potter und der Feuerkelch denkt, erinnert sich vermutlich an das Trimagische Turnier, die Rückkehr von Voldemort oder Cedrics tragisches Schicksal. Aber der Film ist auch noch für etwas anderes bekannt: Furchtbare Frisuren.

Denn gefühlt laufen in diesem Teil alle Schüler*innen von Hogwarts herum, als hätten sie monatelang keinen Haarschnitt bekommen. Dabei gab es schon während der Dreharbeiten Kritik zum Look – und die kam von zwei wichtigen Schauspielern selbst.

"Wir dachten: Das kann doch nicht euer Ernst sein"

Im Return-to-Hogwarts-Special von 2021 erinnerte sich Daniel Radcliffe daran, wie die ungewöhnlichen Frisuren überhaupt entstanden.

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Vor den Dreharbeiten habe Regisseur Mike Newell ihm und Rupert Grint jedes Jahr gesagt, sie sollten sich über den Sommer nicht die Haare schneiden. Das Filmteam würde sich später darum kümmern.

Also ließen beide ihre Haare monatelang wachsen.

Jedes Jahr, wenn wir die Dreharbeiten beendet hatten, sagten sie uns: Schneidet euch im Sommer nicht die Haare. Wir kümmern uns darum, wenn ihr zurückkommt. Rupert und ich haben also monatelang unsere Haare wachsen lassen. Als wir zurückkamen, schaute Mike Newell uns an und sagte nur: ‘Oh ja, großartig!‘ Und wir dachten: Nein, ihr lasst uns doch nicht wirklich so herumlaufen? Wir sollten in diesem Film Teenager werden und Mädchen daten. Das kann doch unmöglich der fertige Look sein. Als uns klar wurde, dass es genau das sein würde, waren wir ziemlich niedergeschlagen.

Mit dieser Meinung stand Radcliffe offenbar nicht allein da.

Auch Rupert Grint bereut den Look bis heute

Auch Rupert Grint blickte Jahre später nicht besonders gern auf seine Feuerkelch-Frisur zurück.

In einem Podcast bezeichnete er die langen Haare sogar als eine seiner größten Reue-Sünden aus der gesamten Harry-Potter-Zeit.

Meine Haare gingen mir bis hier (zu den Schultern) runter. Ich wusste wirklich nicht, was ich davon halten sollte.

Ganz unrecht hatte er damit offenbar nicht. Denn auch mehr als 20 Jahre später werden die Feuerkelch-Frisuren immer noch unter Fans diskutiert.

Während die einen sie nur als modische Entgleisung sehen, ist sie für andere eher ein Wendepunkt der Serie. Der Feuerkelch ist der letzte Film, in dem die Charaktere noch richtige Teenager sein dürfen – dumme Entscheidungen inklusive. Alle Filme danach sind viel ernster und düsterer, wo die Gang gezwungen ist, schnell erwachsen zu werden.

Welcher Harry-Potter-Film hat eurer Meinung nach die besten Charakterdesigns?