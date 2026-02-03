Crunchyroll wird teurer: Das kosten die Abo-Stufen nach der Preiserhöhung

Die Anime-Streaming-Plattform Crunchyroll erhöht die Preise für die beiden Abo-Abstufungen. Das kostet es jetzt, dort zu streamen.

David Molke
03.02.2026 | 11:05 Uhr

Bei Crunchyroll gibt es die größte Auswahl an Anime-Serien und Filmen aller Streaming-Anbieter.

DIE Adresse für alle, die Anime schauen wollen, erhöht ihre Preise. Crunchyroll wird teurer, und zwar ein ordentliches Stück. Die Abo-Abstufungen bleiben bestehen, aber auch abseits des neuen Preises gibt es ein paar Neuerungen, wie die Streaming-Plattform bekannt gibt.

Crunchyroll wird teurer – das sind die neuen Preise

Wer für ein Crunchyroll-Abo bezahlt, kann zwischen den beiden Abstufungen "Fan-Abo" und "Mega-Fan-Abo" wählen. Beide Versionen ermöglichen das Streamen der Inhalte ohne Werbung, aber wie bei vielen anderen Plattformen auch gibt es mit dem günstigeren Angebot nur die Möglichkeit, auf einem Gerät gleichzeitig zu streamen.

Video starten 1:12 Sekiro bekommt 2026 einen Anime exklusiv auf Crunchyroll

Zahlt ihr etwas mehr für das "Mega-Fan-Abo", könnt ihr auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf die Crunchyroll-Gaming Vault, die euch im normalen Abo vorenthalten bleibt. Neu ist unter anderem, dass auch mit dem "Fan-Abo" Inhalte auf ein Gerät heruntergeladen werden können, um sie zum Beispiel später und unterwegs auf einem Tablet oder so zu schauen.

So sehen die neuen Preise nach der Preiserhöhung im Vergleich zu vorher aus (via Crunchyroll):

  • Fan-Abo: Die Standard-Version kostet jetzt 8,99 pro Monat (vorher: 6,99)
  • Mega-Fan-Abo: Der Preis steigt auf 11,99 Euro pro Monat (vorher 9,99)

Damit steigen die Preise bei beiden Abo-Versionen um 2 Euro pro Monat.

Um die Preiserhöhung etwas weniger schmerzhaft zu machen, gibt es seitens Crunchyroll ein kurzzeitiges Angebot: Wer gleich ein ganzes Jahr abonniert beziehungsweise auf das jährliche Abo upgradet, zahlt effektiv einen monatlichen Preis von 4,66 Euro beziehungsweise 6,66 Euro.

  • Jahres-Fan-Abo: 55,99 Euro
  • Jahres-Mega-Fan-Abo: 79,99 Euro

Das Angebot gilt allerdings nicht dauerhaft, sondern nur für kurze Zeit. Es lohnt sich aber angesichts der neuen Preise natürlich, wenn ihr sowieso vorhabt, langfristig Crunchyroll zu abonnieren.

Mehr Anime-News:
Eiichiro Oda hat nur ein einziges Mal einen One Piece-Charakter im Anime synchronisiert – und das war nur in einem Filler
von Jusuf Hatic
Im neuesten Batman-Comic schaut Bruce Wayne einen legendären Anime und den kennt ihr alle
von Jusuf Hatic
Dragon Ball-Fans taufen den neuen Super-Saiyajin von Akira Toriyama "John Dragon Ball" und lassen ihn komplett viral gehen
von Myki Trieu

Aber das war noch nicht alles: Im selben Atemzug mit den Preiserhöhungen kündigt Crunchyroll noch ein paar weitere Veränderungen an. Zu den "jüngsten und kommenden Plattform-Verbesserungen" zählen Jugendprofile und PIN-Schutz, die Möglichkeit, mehrere Nutzerprofile anzulegen, das Überspringen von Intro und Credits sowie eine "erweiterte Gerätekompatibilität".

Sind euch die Neuerungen und das Streaming-Angebot auch die neuen, erhöhten Preise wert oder kehrt ihr Crunchyroll jetzt den Rücken?

