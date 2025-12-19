Anime-Fan ist empört darüber, welche Serie Crunchyroll im Schatten anderer Top-Serien empfiehlt – und warnt Neulinge

Einem Fan gefällt so gar nicht, was Crunchyroll Anime-Neueinsteigern an der Seite von Top-Serien empfiehlt.

Myki Trieu
19.12.2025 | 17:00 Uhr

Anime-Fan kann nicht glauben, dass dieser Anime direkt in der gleichen Kategorie wie Die Tagebücher der Apothekerin und One Piece zu sehen ist. (© Natsu Hyuga, Square Enix OLM, Toho Animation Studio) Anime-Fan kann nicht glauben, dass dieser Anime direkt in der gleichen Kategorie wie Die Tagebücher der Apothekerin und One Piece zu sehen ist. (© Natsu Hyuga, Square Enix / OLM, Toho Animation Studio)

Crunchyroll ist für viele Anime-Fans der erste Anlaufpunkt, um nach der nächsten Lieblingsserie zu stöbern – oder einfach den Empfehlungen des Streamingdienstes zu folgen. Ein Fan machte nun jedoch eine für ihn erschütternde – wenn auch scherzhaft gemeinte – Entdeckung im Bereich der "neuen Animes" auf Crunchyroll.

Zwischen Top-Serien wie Die Tagebücher der Apothekerin und One Piece versteckt sich seiner Meinung nach nämlich ein unglaublich mittelmäßiger Anime, der Neulingen den Einstieg in das Medium gründlich vermiesen könnte.

Reddit-User wird ein unglaublich durchschnittlicher Fantasy-Anime vorgeschlagen und er ist besorgt über Neueinsteiger

Am 16. Dezember 2025 veröffentlichte Reddit-User DrFillGood einen Beitrag auf r/anime zu Crunchyrolls “Neu bei Anime”-Kategorie. Darin empört er sich darüber, dass unter den Empfehlungen eine ganz bestimmte Serie auftaucht: In Another World with my Smartphone (auf Deutsch: In einer anderen Welt mit meinem Smartphone).

Der User bezeichnet die bekannte Fantasy-Serie mit Wiedergeburt in einer anderen Welt-Prämisse als ein "ungefiltertes, fades Mittelmaß", das sich zwischen Top-Serien wie One Piece und Tagebüchern der Apothekerin auf Crunchyroll versteckt. 

In Another World with My Smartphone ist nicht das Beste, was das Genre der Isekais zu bieten hat. (© Patora Fuyuhara, Kadokawa Shoten Production Reed, J. C. Staff) In Another World with My Smartphone ist nicht das Beste, was das Genre der Isekais zu bieten hat. (© Patora Fuyuhara, Kadokawa Shoten / Production Reed, J. C. Staff)

In seinen Augen könnten Anfänger bei den Crunchyroll Empfehlungen mit "In Another World with My Smartphone" die falsche Wahl treffen, durch die absolute Mittelmäßigkeit der Serie von Anime abgeschreckt werden und Anime deshalb direkt wieder den Rücken zukehren. 

Ist die Serie wirklich so schlecht? Die Community hat dazu ihre ganz eigenen Meinungen

Der Großteil der Community stimmt dem User in dem Punkt zu, dass "In Another World with My Smartphone" höchstens Mittelmaß ist und wohl kaum jemanden aus den Socken hauen wird. Das spiegelt sich auch im IMDb-Score von 6,4 von 10 wider.

Einige User merken jedoch an, dass das Genre der Wiedergeburt-in-einer-anderen-Welt-Anime, besser bekannt als Isekai, nach wie vor extrem beliebt ist. Deshalb sei es durchaus möglich, dass nicht jede Person direkt abspringt – vor allem Neueinsteiger*innen.

Nächstes Remake bahnt sich an: Einer der größten Anime der 2000er soll bald neu aufgelegt werden, den ihr vielleicht nicht mehr auf dem Schirm habt
von Jusuf Hatic
One Piece: Leaks zum Kapitel 1.169 rücken Aces Schicksal in Marineford in ein neues Licht - und für Rogers Crew ist es kein gutes
von Jusuf Hatic
One Piece: Episode 1153 liefert Hinweise zu Joy Boys Identität und schmeißt damit eine beliebte Theorie über den Haufen
von Myki Trieu

Anime-Anfänger*innen können vermutlich noch nicht einschätzen, wie "durchschnittlich" oder "mittelmäßig" eine Serie tatsächlich ist, wenn es ihr erster Berührungspunkt mit dem Medium ist (via Reddit-User PuzzleheadedJob6907 und URF_reibeer).

Unter den Kommentaren finden sich außerdem Zuschauer*innen, die die Serie zumindest teilweise in Schutz nehmen – wenn auch eher halbherzig. Einige argumentieren, dass es deutlich Schlimmeres gibt (via User N7CombatWombat), oder die Serie im Vergleich zu anderen Genre-Vertretern wie Lucifer and the Biscuit Hammer wenigstens noch eine gewisse Prise Humor hat (via User manaworkin).

Wie ist eure Meinung zu der großen Anzahl von solchen Isekai-Animes und welches Anime-Genre ist euer absoluter Favorit?

