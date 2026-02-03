Starsand Island: Das tropische Anime-Stardew Valley hat endlich ein Release-Datum und das ist schon ganz bald

Starsand Island erscheint bald im Early Access.

Starsand Island hat einen Release-Termin und startet mit einer ungewöhnlich kurzen Early Access-Phase. Nachdem ursprünglich der 1. Februar als Datum kursierte, hat Entwickler Seed Sparkle nun den finalen Launch bekannt gegeben: Am 11. Februar 2026 geht’s auf Steam und Xbox los, PS5 und Switch 2 sollen folgen.

Sommer, Strand und Feldarbeit

Im neuen Cozy-Spiel erkundet ihr eine tropische Inselgruppe, auf der ihr euch frei bewegen könnt. Hier bestreitet ihr mit vielen bekannten Lifesim-Elementen euren Alltag, kümmert euch um euren Garten, sammelt Ressourcen und freundet euch mit Charakteren aus der Nachbarschaft an. Als Besonderheiten bringt Starsand Island den Anime-Look und ein sehr detailliertes Bausystem mit, das an Sims 4 erinnert.

3:06 Starsand Island: Neuer Trailer verrät das Release-Datum im Februar im Early Access

Autoplay

Das chinesische Entwicklerstudio nennt unter anderem Stardew Valley und My Time at Sandrock als Inspirationsquellen. Dazu gehört auch, dass das Spiel nicht Free-To-Play ist. Stattdessen müsst ihr Starsand Island einmalig kaufen – auch im Early Access.

Auch nach der Veröffentlichung sind zusätzliche Inhalte geplant, so soll etwa die Inselgruppe vergrößert werden, um mehr Platz zum Bauen und Gestalten zu haben.

Das funktioniert hier auch deutlich detaillierter, als es in vielen vergleichbaren Titeln möglich ist. Ihr könnt beispielsweise Wände von euren Gebäuden frei ziehen und dank eines kleinteiligen Rasters Items präzise dort platzieren, wo ihr sie haben wollt.

Was kostet der Spaß? Zum Launch am 11. Februar kostet die Standard-Edition bei Steam knapp 28 US-Dollar. Die Euro-Preise sind noch nicht bekannt, dürften sich aber in ähnliche Sphären bewegen. Außerdem gibt es noch eine Deluxe-Edition mit zusätzlichen kosmetischen Items für knapp 42 US-Dollar.

Der vollständige Release von Version 1.0 ist bereits im Sommer 2026 geplant. Sollte das eingehalten werden, erwartet euch eine unüblich kurze Early Access-Phase. Danach soll der Preis beider Edition steigen.

Bisher positives Feedback aus der Community

Beim vergangenen Steam Next Fest im Oktober 2025 war bereits eine kostenlose Demo öffentlich spielbar. Die ungefähr 2,5 Stunden lange Probierversion kam auch ziemlich gut an und konnte die meisten Fans von sich überzeugen.

Zwar ist die Demo-Shopseite auf Steam nicht mehr verfügbar, aber während des Steam Next Fests erreichten die User-Reviews bei 600 Stimmen 87 Prozent positive Wertungen. Kritik gab es natürlich trotzdem, etwa an zu wenigen Optionen im Charaktereditor.

Die Early-Access-Phase auf Steam und das Xbox-Preview-Programm sind nur der Anfang. Versionen für PS5 und Nintendo Switch 2 sind bereits angekündigt und sollen mit dem 1.0-Release im Sommer folgen.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Starsand Island oder seid ihr erstmal noch vorsichtig?