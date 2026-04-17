Der vielleicht niedlichste Kult der Welt? Ich kann nicht genug von diesem coolen Roguelite-Spiel bekommen

Wie süß kann ein Kult sein? Dieses Spiel antwortet ganz klar mit: Ja!

Das Spielprinzip klingt erst einmal simpel: Ihr schlüpft in die Rolle eines niedlichen Lämmchens und gründet einen Kult. Doch dieses wundervolle Meisterwerk bietet so viel mehr. Hier baut ihr nicht nur eure ganz eigene Basis auf, ihr müsst euch auch um eure Anhänger kümmern und für ihr leibliches Wohl sorgen, während ihr euch in Dungeons gegen Gegner behauptet!

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Eine tiefgründigere Geschichte, als es zuvor vermuten lässt

Bevor ich Cult of the Lamb das erste Mal gespielt hab, dachte ich mir, dass es wahrscheinlich keine tiefergehende Story dahinter gibt und man lediglich ein bisschen Basisbau betreibt, während man ab und an in einen Dungeon läuft, um Gegner zu besiegen und Ressourcen zu sammeln. Ich wurde aber eines Besseren belehrt!

In den Dungeons findet ihr immer wieder coole und vor allem auch bessere Waffen bzw. Verbesserungen!

Denn hier dreht sich alles um ein kleines Lamm, welches das letzte seiner Art ist. Es soll geopfert werden, um die Rückkehr eines alten, in Ketten gelegten Gottes (genannt "der Wartende") zu verhindern. Doch es kommt alles anders!

Das Lämmchen wird von dem gefangengehaltenen Gott befreit und verlangt im Gegenzug, dass es einen Kult ihm zu Ehren startet, um immer mächtiger zu werden. Das große Ziel dahinter ist der Sieg über die vier Ketzer, die den Gott in Ketten gelegt haben.

Der Bau der Basis – Deko, Ackerfelder und Betten

Dabei ist eure Basis so der kleine Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Hier tummeln sich eure Anhänger herum und helfen euch tatkräftig. Ihr könnt sie für alle möglichen Aufgaben einsetzen, sei es Holzhacken, Felsen zu Steinen zerhauen oder auch einfach eure Statue des Lamms anbeten, damit ihr immer stärker werdet!

2:09 Cult of The Lamb: Trailer zum Sektenspiel zeigt Kampf, Erkundung und mehr

Autoplay

Denn je fleißiger die anderen Tierchen beten, desto mehr Punkte könnt ihr sammeln und sie für neue Dinge ausgeben. Ihr könnt etwa dadurch Betten freischalten, aber auch Ackerfelder, eine Farm und vieles mehr! Das wiederum hilft euch, Schlafplätze für eure Anhänger zu schaffen und u. A. Beeren anzupflanzen, um das Wohlbefinden stets hochzuhalten!

Denn genau das ist der nächste Punkt: Dass es den Tierchen bei euch gut geht, ist das A und O, damit sie euch anbeten und stets eine höhere Glaubensstufe erreichen. Bekommen sie nicht genug zu essen, haben kein Bett oder sind sie mit etwas anderem unzufrieden, sinkt auch ihre Treue euch und dem Kult gegenüber. Außerdem geben sie euch manchmal kleine Quests, die sehr lohnenswert sind.

Coole Kämpfe in zufallsgenerierten Dungeons!

Natürlich dürfen schnelle Fights nicht fehlen! Regelmäßig macht ihr euch auf in die Dungeons, die jedes Mal neu generierte Räume und Gegner haben. Dabei sind eure Möglichkeiten sehr simpel: Greift mit eurer Waffe an, weicht aus oder nutzt eure Spezialfähigkeit. Genau das macht für mich aber das Spiel so angenehm: Ich muss mir keine komplizierten Kombos merken, sondern kann einfach draufhauen und meine Feinde niedermetzeln.

Am Ende eines Dungeons landet ihr immer wieder in eurer Basis!

Cult of the Lamb ist aber auch einfach richtig schön anzusehen. Die niedlichen Tierchen, die fantastische Umgebung und die bunten Farben lassen einen manchmal fast vergessen, dass man einen Kult anführt! Genau das macht es für mich zu dem perfekten Spiel nach einem langen Arbeitstag! Falls ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid, könnt ihr euch Cult of the Lamb jetzt ganz einfach für Nintendo Switch oder die Playstation 5 bei Amazon schnappen!