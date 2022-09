Cyberpunk 1.6 steht in den Startlöchern: Wann es mehr Infos gibt

CD Projekt haben soeben eine neue Folge von Night City Wire angekündigt. Ihr erinnert euch: In den VOD-Episoden wurden noch 2020 rund um den Release des Action-RPGs stets neue Features enthüllt. Die neue Folge soll sich jetzt ganz dem bald startenden Anime Cyberpunk Edgerunners und der Zukunft von Cyberpunk 2077 widmen.

Wann ist der Stream? Dienstag, den 6. September um 17 Uhr deutscher Zeit. Die 23 Minuten lange Episode könnt ihr entweder auf Twitch oder YouTube verfolgen.

Das ist Cyberpunk Edgerunners

In Kooperation mit Netflix startet bereits am 13. September beim Streaming-Anbieter ein neuer Anime im Cyberpunk-Universum. Einen ersten Eindruck von der Serie könnt ihr euch hier machen:

Darum geht's in Edgerunners: Der Anime erzählt eine vom Spiel losgelöste Geschichte mit neuen Charakteren. Held ist "Street Kid" David, der ein gesetzloser Söldner werden will – ein Edgerunner. Gemeinsam mit einer Crew aus weiteren Edgerunnern legt er sich nicht nur mit Kriminellen an, sondern bekommt es auch mit einem der mächtigsten Megakonzerne der Welt zu tun.

Die Serie setzt dabei auf stylische Animationen, die mit Blut und Brutalität nicht geizen. Die Produktion entsteht beim japanischen Animatiosstudio Studio Trigger, die unter anderem für Promare und Kill la Kill bekannt sind. Am kommenden Dienstag werden wir vor dem Start auf Netflix noch weitere Infos bekommen.

Cyberpunk 1.6-Release wohl in Kürze

Wie versprochen, werden CD Projekt Cyberpunk 2077 auch nach dem Release noch mit weiteren Inhalten versorgen. Zuletzt gab es im Februar mit Patch 1.5 das Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S, das bei weitem nicht nur technische Verbesserungen mit sich brachte, sondern auch deutlich das Loot senkte, neue Waffen ins Spiel brachte und Apartment-Aktivitäten einführte.

Am kommenden Dienstag erfahren wir jetzt erstmals, welche Inhalte in Patch 1.6 auf uns warten. Sicher erfahren wir auch mehr zum Release, der sicher nicht mehr in allzu weiter Ferne ist.

Welche Inhalte wünscht ihr euch für Patch 1.6 und freut ihr euch schon auf Edgerunners?