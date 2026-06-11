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Wann erscheint Cyberpunk 2? Vielleicht wissen es diese neuen Tarot-Karten

Der Nachfolger von Cyberpunk 2077 dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Doch bereits dieses Jahr erscheinen diese coolen Tarot-Karten im Cyberpunk-Look.

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Elias Mohr
11.06.2026 | 12:03 Uhr


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Direkt aus Mistys Esoterikum: Das neue Tarot-Karten-Set mit Cyberpunk-Anstrich. Direkt aus Mistys Esoterikum: Das neue Tarot-Karten-Set mit Cyberpunk-Anstrich.

Wir wissen zwar inzwischen, dass ein zweites Cyberpunk-Spiel erscheinen wird, aber wann genau, in welchem Ausmaß und vieles mehr wissen wir noch nicht. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn wir wissen zumindest, dass das Spiel neben Night City noch in einer anderen Stadt spielen wird.

Für mehr Infos bleibt uns momentan aber nur übrig, die Sterne, oder eben die Karten zu befragen, so wie es Misty gerne tut. Und wie es der Zufall will, erscheint in wenigen Monaten ein offizielles Cyberpunk Tarot-Deck mit wunderhübschen Zeichnungen und einem voll illustrierten Booklet. Auf Amazon könnt ihr die schicken Karten bereits vorbestellen.

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Warum ausgerechnet ein Tarot-Deck?

Wer Cyberpunk 2077 gespielt hat, wird sich noch lebhaft an Misty erinnern, die uns nicht nur nützlichen Medikamenten versorgt, mit denen wir Johnny Silverhand in unserem Kopf mehr oder weniger Macht über unseren Körper geben können, sondern uns auch unsere Zukunft vorhersagt, wenn wir die in Night City verteilten Tarot-Graffiti finden und scannen.

Neben den Karten selbst ist auch ein Handbuch enthalten, in dem euch erklärt wird, wie man Tarot-Karten richtig deutet. Neben den Karten selbst ist auch ein Handbuch enthalten, in dem euch erklärt wird, wie man Tarot-Karten "richtig" deutet.

Deswegen verwundert es nicht, dass es nun auch ein offizielles Tarot-Deck zum Spiel gibt. Entstanden ist das übrigens aus einer Kooperation zwischen CD Projekt Red, Dark Horse Comics und dem Panini Verlag, ja, der Verlag, der auch die Fußball-Sticker vertreibt. Das Kartendeck gibt es sowohl in einer englischen als auch in einer deutschen Edition.

Wundert euch übrigens nicht, auf Amazon ist momentan noch kein Bildmaterial verfügbar, die Bilder in diesem Artikel sind aber offizielles Material von Dark Horse Comics.

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Wie Tarot funktioniert

Zu Beginn sei direkt mal gesagt: Tarot ist Wahrsagerei und hat nichts mit echter Vorhersage zu tun, es ist in etwa so zuverlässig wie Wachsgießen an Silvester. Aber solange ihr nicht euer komplettes Handeln danach ausrichtet, was euch ein paar bedruckte Pappstücke sagen, ist Tarot sehr faszinierend. Ein Standard-Tarot-Deck besteht aus 78 Karten, wobei jeder Karte eine andere Bedeutung zugeschrieben wird. So steht der Magier etwa für Kreativität und der Tod gilt als Symbol für einen Neuanfang.

Video starten 18:25 Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!

Wie viele Karten gezogen werden und in welcher Konstellation sie zueinander stehen, ist je nach Legeart unterschiedlich. Eine einfache Methode ist die, bei der drei Karten gezogen werden. Die erste Karte symbolisiert dabei die Vergangenheit bzw. Gegenwart, die zweite, welche Herausforderungen es zu meistern gilt, und die dritte ist ein Hinweis darauf, wie diese Herausforderungen am besten zu bewältigen sind.

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Machen wir doch ein Fallbeispiel: Für jede Legung sollte man sich zuerst eine Frage stellen. Diese sollte präzise formuliert sein, aber trotzdem Platz für eine offene Antwort lassen. Simple Ja-/Nein-Fragen scheiden also aus. Außerdem sollte sie stets das Positive hervorheben. In unserem Fall könnte sie also beispielsweise lauten: "Wie groß wird der Erfolg von Cyberpunk 2?"

Die Illustrationen der Karten wird zum Teil aus dem Spiel stammen, aber auch viele neue Motive beinhalten. Die Illustrationen der Karten wird zum Teil aus dem Spiel stammen, aber auch viele neue Motive beinhalten.

Nun ziehen wir die erste Karte: Die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für Fairness und Wahrheit. In diesem Fall könnte das dafür stehen, dass Cyberpunk 2 die Chance hat, das Release-Chaos des ersten Teils ungeschehen zu machen, da die Spielenden dem Publisher fair und ohne Altlasten gegenübertreten werden.

Die zweite Karte, die die Herausforderung verkörpert, ist der Stern. Der steht für Hoffnung, Zuversicht und Inspiration. Mit der Hoffnung und Zuversicht können eigentlich auch nur wir Spieler:innen gemeint sein, die große Erwartungen an das Spiel haben und viel von CD Projekt Red erwarten.

Die dritte Karte ist die Hohepriesterin. Eine Karte, die verborgenes Wissen darstellt und dazu aufruft, auf seine Intuition zu hören. Wenn der Entwickler sich also nicht von den hohen Erwartungen erdrücken lässt und sich zu sehr verkopft, sondern sich auf die Erfahrung und das Gespür seiner Angestellten verlässt, sollte dem Erfolg des neuen Serienablegers nichts im Wege stehen.

Diese drei Karten habe ich für meine Frage gezogen. Von links nach rechts: Gerechtigkeit, Stern, Hohepriesterin. Diese drei Karten habe ich für meine Frage gezogen. Von links nach rechts: Gerechtigkeit, Stern, Hohepriesterin.

Wer in Zukunft diese, und weitere Fragen beantworten will, sollte sich das saucoole Cyberpunk-Tarot-Deck direkt bei Amazon vorbestellen. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, die Karten sollen aber im Herbst dieses Jahres erscheinen.

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