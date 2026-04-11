Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!

Das aktuelle PlayStation 5 Pro Upgrade für Cyberpunk 2077 bringt zwar keine neuen Missionen oder Gameplay Elemente ins Spiel - Aber macht ja nichts, das ist Grund genug für mich über Cyberpunk zu reden. Und ganz besonders über Cyberpunk 2, beziehungsweise Cyberpunk Orion. Denn so gut 2077 auch war - Auch abseits vom Launch gibt es super viele Sachen, die Cyberpunk 2 besser machen muss! Und das sind:

00:00 PS5 Pro Upgrade

01:26 Der Launch

03:09 Zwei Städte

05:39 Mehr Charakter Anpassung

07:13 Der Mond

08:37 Bessere Lifepaths

09:40 New Game Plus

10:46 Fraktionen

11:58 Cyberpsychose und mehr von Tabletop Rollenspielen

14:30 AVs: Fliegende Autos

17:10 Bessere Hauptstory

Patch Notes zum PS5 Pro Update