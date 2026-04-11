32 Aufrufe
Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!
Das aktuelle PlayStation 5 Pro Upgrade für Cyberpunk 2077 bringt zwar keine neuen Missionen oder Gameplay Elemente ins Spiel - Aber macht ja nichts, das ist Grund genug für mich über Cyberpunk zu reden. Und ganz besonders über Cyberpunk 2, beziehungsweise Cyberpunk Orion. Denn so gut 2077 auch war - Auch abseits vom Launch gibt es super viele Sachen, die Cyberpunk 2 besser machen muss! Und das sind:
00:00 PS5 Pro Upgrade
01:26 Der Launch
03:09 Zwei Städte
05:39 Mehr Charakter Anpassung
07:13 Der Mond
08:37 Bessere Lifepaths
09:40 New Game Plus
10:46 Fraktionen
11:58 Cyberpsychose und mehr von Tabletop Rollenspielen
14:30 AVs: Fliegende Autos
17:10 Bessere Hauptstory
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.