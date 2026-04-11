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Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!

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Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!

Paul Aeils
11.04.2026 | 11:00 Uhr

Das aktuelle PlayStation 5 Pro Upgrade für Cyberpunk 2077 bringt zwar keine neuen Missionen oder Gameplay Elemente ins Spiel - Aber macht ja nichts, das ist Grund genug für mich über Cyberpunk zu reden. Und ganz besonders über Cyberpunk 2, beziehungsweise Cyberpunk Orion. Denn so gut 2077 auch war - Auch abseits vom Launch gibt es super viele Sachen, die Cyberpunk 2 besser machen muss! Und das sind:

00:00 PS5 Pro Upgrade
01:26 Der Launch
03:09 Zwei Städte
05:39 Mehr Charakter Anpassung
07:13 Der Mond
08:37 Bessere Lifepaths
09:40 New Game Plus
10:46 Fraktionen
11:58 Cyberpsychose und mehr von Tabletop Rollenspielen
14:30 AVs: Fliegende Autos
17:10 Bessere Hauptstory

Patch Notes zum PS5 Pro Update
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Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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