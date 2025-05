Große Neuerung für Cyberpunk 2: Neben Night City wird es eine zweite Stadt geben und wir kennen bereits ihr reales Vorbild

Im Nachfolger zu Cyberpunk 2077 geht's für uns nicht nur nach Night City.

Bis wir die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 spielen dürfen, werden zwar noch einige Jahre vergehen, in einem Interview mit der polnischen Seite CD-Action hat Mike Pondsmith allerdings schon jetzt eine richtig spannende Neuerung ausgeplaudert. Und zwar wird es in "Project Orion", so der aktuelle Codename des Spiels, neben Night City noch eine weitere Großstadt geben.

So beschreibt Pondsmith die zweite Cyberpunk-Metropole

Die zweite Stadt soll sich laut dem Cyberpunk 2077-Erfinder "wie ein Chicago anfühlen, in dem alles schiefgelaufen ist".

So fühlt sich Chicago möglicherweise an

Wenn Pondsmith von einer dystopischen Version der US-Großstadt spricht, meint er damit sicher keine alternative Zeitlinie, in der Michael Jordan 1984 nicht zu den Chicago Bulls gewechselt ist.

Uns kommt bei seinem Zitat mehr ein heruntergewirtschaftetes Hochhaus-Moloch in den Sinn, in dessen Gassen die Erben Al Capones ihre zwielichtigen Geschäfte abwickeln und ranzige Blues- und Jazz-Bars für melancholische Stimmung sorgen.

Weitere Infos will Pondsmith zwar nicht verraten, er ergänzt allerdings noch, dass er sich die alternative Version von Chicago sehr gut für das Cyberpunk-Universum vorstellen kann.

Woher hat Pondsmith die Infos? Laut Interview sei er zwar nicht mehr so stark in die Entwicklung eingebunden, wie zuletzt bei Cyberpunk 2077, engen Austausch mit CD Projekt Red gibt es dennoch. So bekommt er nicht nur Drehbücher und neue Cyberware zu Gesicht, sondern konnte zuletzt auch mit den Entwickler*innen sprechen, die für das Design der Spielwelt verantwortlich sind.

Was wir bereits über Cyberpunk 2 wissen

Was den Inhalt anbelangt, hat sich CD Projekt seit der Enthüllung der Fortsetzung im Oktober 2022 noch nicht in die Karten blicken lassen. Dennoch kennen wir bereits die Rahmenbedingungen.

So erwartet uns mit Project Orion eine direkte Fortsetzung von Cyberpunk 2077, das vorrangig in der neu gegründeten Zweigstelle von CD Projekt in Boston entwickelt wird. Es sind also jene Personen beteiligt, die bereits an Phantom Liberty mitgearbeitet haben. Da die Entwicklung erst 2024 richtig Fahrt aufgenommen hat und unter anderem mit The Witcher 4 noch an weiteren Großprojekten gearbeitet wird, werden bis zum Release noch einige Jahre verstreichen.

Ein alternatives, dystopisches Chicago für Cyberpunk 2. Gefällt euch der 2-Städte-Ansatz und die nördliche US-Metropole als weiteren Schauplatz?