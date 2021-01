Cyberpunk 2077-Exploit: So levelt ihr Athletik in wenigen Minuten

Die meisten Fähigkeiten in Cyberpunk 2077 lassen sich recht intuitiv leveln. Feuert ihr eine Pistole ab, dann bekommt ihr Erfahrungspunkte für euren Pistolen-Wert. Ähnliches gilt für alle anderen Fähigkeiten des Spiels. Wenn ihr sie benutzt, dann werdet ihr besser.

Athletik hingegen erschließt sich nicht ganz so leicht, und selbst wenn ihr erst einmal verstanden habt, wie man den Wert normalerweise steigert, kann es dennoch viele Stunden dauern, ihn auf Stufe 20 zu bringen. Mit einem kleinen Trick könnt ihr ihn jedoch ohne Probleme maximieren, ohne auch nur einen einzigen Finger rühren zu müssen.

Falls ihr Athletik auf die alt hergebrachte Weise erhöhen möchtet hilft euch dieser Guide von uns weiter:

Die Fallen von Athletik

Die Quintessenz ist, dass ihr Erfahrungspunkte für Athletik sammelt, wenn ihr Ausdauer verbraucht. Je mehr, desto schneller levelt ihr. Leider kann man sich deswegen aber auch leicht selbst ein Bein stellen. Denn wenn ihr Vorteile auswählt, die euren Ausdauerverbrauch senken, dann erhaltet ihr auch weniger Erfahrungspunkte für Athletik.

Wenn ihr beispielsweise einen Punkt in den Vorteil Marathonlauf gesetzt habt, so bedeutete dies, dass euch Rennen keinen einzigen Erfahrungspunkt gewährt. Je mehr ihr also in Athletik investiert, desto weniger Erfahrung springt für euch raus.

Das kann so weit führen, dass es fast unmöglich wird auf normalem Wege den Wert zu maximieren. Daher ist der Exploit auch für alle etwas, die nicht unbedingt ihren Charakter komplett neu skillen möchten, nur damit sie eine einzige Fähigkeit weiterhin steigern können.

Exploit dank Berserker-Mod

Alles, was ihr für den Exploit benötigt, ist ein beliebiger Berserker-Mod. Dafür reichen auch die günstigen Varianten vollkommen aus. Ihr müsst also nicht direkt ein halbes Vermögen in legendäre Cyberware investieren.

Stellt euch danach mit einer Nahkampfwaffe an eine sichere Stelle, an der ihr nach Möglichkeit nicht einem harmlosen Passanten aus Versehen die Nase brecht. Dann macht folgendes:

aktiviert den Berserker-Mod. schlagt mit einem schweren Angriff einfach in die Luft. geht ins Charaktermenü, wenn die Waffe normalerweise ihr Ziel treffen würde.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann geht im Pause-Menü auf den Athletik-Wert. Schaut euch die Erfahrungsleiste an und merkt euch ungefähr den Wert. Geht zurück ins Charakter-Menü und direkt wieder zurück zu Athletik. Wenn die Erfahrungsleiste angewachsen ist, oder ihr schon einen Level hinzugewonnen habt, dann lasst die Konsole jetzt einfach laufen. Nach ungefähr 15-20 Minuten solltet ihr das Maximum von Level 20 erreicht haben.

Erhaltet ihr wider erwarten keine Erfahrung, so geht aus dem Charakterbildschirm heraus zurück ins Spiel und versucht es mit einem weiteren Schlag. Das Timing ist aber großzügig genug, dass ihr es nach wenigen Versuchen hinbekommen solltet. Wichtig ist vor allem den Berserker-Mod aktiv zu halten.

Habt ihr es geschafft Athletik ohne Trick auf 20 zu bekommen, oder habt ihr Tipps wie man andere Fähigkeiten besonders schnell levelt?